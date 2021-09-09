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Постер фильма Сокровища маленького Николя
5.7
Киноафиша Фильмы Сокровища маленького Николя
5.7

Сокровища маленького Николя

, 2021
Le trésor du petit Nicolas
Бельгия, Франция / комедия, семейный / 18+
Постер фильма Сокровища маленького Николя
5.7

О фильме

В мирном мире Маленького Николя есть папа, мама, школа, но, прежде всего, его друзья. Их называют Les Invincibles, но, прежде всего, они неразделимы. По крайней мере, они так думают. Потому что, когда папа получает повышение и объявляет, что семья должна переехать на юг Франции, маленький мир Николаса разваливается. Как вы можете представить жизнь без своих лучших друзей? Без круассанов Алькесты, очков Агнана, чепухи Клотера, вдали от их любимой пустоши? С помощью друзей Николас отправляется на поиски таинственного сокровища, которое могло бы помочь ему предотвратить этот ужасный шаг.

В ролях

Илан Дебрабант
Nicolas
Одри Лами
Одри Лами
Maman
Жан-Поль Рув
Жан-Поль Рув
Papa
Пьер Ардити
Пьер Ардити
M. Moucheboume
Грегори Гадебуа
Грегори Гадебуа
M. Lebon, dit Le Bouillon
Жан-Пьер Дарруссен
Жан-Пьер Дарруссен
Le directeur
Аделин Д’Эрми
La maîtresse
Ноэми Львовски
Ноэми Львовски
Mme Bouillaguet
Франсуа Морель
Франсуа Морель
M. Blédurt, le voisin
Anton Alluin
Clotaire
Режиссер Жюльен Рапно
Сценарист Жюльен Рапно, Рене Госцинни, Матиас Гаварри, Жан-Жак Семпе
Композитор Мартен Раппено
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бельгия / Франция
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 22 февраля 2023
Премьера в мире 9 сентября 2021
Дата выхода
20 октября 2021 Бельгия AL
2 июня 2022 Германия 0
21 июля 2022 Греция K
16 декабря 2022 Испания
4 февраля 2022 Польша 7
30 декабря 2021 Сингапур PG
24 июня 2022 Турция
20 октября 2021 Франция U
9 февраля 2023 Хорватия
9 сентября 2021 Швейцария 6
Бюджет €17 380 000
Сборы в мире $4 858 613
Производство Curiosa Films, IMAV Editions, M6 Films
Другие названия
Le trésor du petit Nicolas, Little Nicholas' Treasure, Der kleine Nick auf Schatzsuche, Las travesuras del pequeño Nicolás, A kis Nicolas és az elveszett kincs, O Tesouro do Pequeno Nicolau, Pıtırcık, Skarb Mikołajka, Ο μικρός Νικόλας και το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού, Скарби маленького Ніколя, Сокровища маленького Николя, 淘氣尼古拉：尋寶計畫, 小淘气尼古拉的宝藏

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 4 апреля 2023

Отзывы о фильме

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