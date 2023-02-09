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Сокровища маленького Николя Сокровища маленького Николя
Киноафиша Фильмы Сокровища маленького Николя
Le trésor du petit Nicolas

Сокровища маленького Николя, 2021

2021 / Бельгия / Франция
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме
В мирном мире Маленького Николя есть папа, мама, школа, но, прежде всего, его друзья. Их называют Les Invincibles, но, прежде всего, они неразделимы. По крайней мере, они так думают. Потому что, когда папа получает повышение и объявляет, что семья должна переехать на юг Франции, маленький мир Николаса разваливается. Как вы можете представить жизнь без своих лучших друзей? Без круассанов Алькесты, очков Агнана, чепухи Клотера, вдали от их любимой пустоши? С помощью друзей Николас отправляется на поиски таинственного сокровища, которое могло бы помочь ему предотвратить этот ужасный шаг.
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в мире 9 февраля 2023
Режиссер
Жюльен Рапно
В ролях
Илан Дебрабант
Одри Лами
Одри Лами
Жан-Поль Рув
Жан-Поль Рув
Пьер Ардити
Пьер Ардити
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сокровища маленького Николя 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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