Сокровища маленького Николя, 2021

В мирном мире Маленького Николя есть папа, мама, школа, но, прежде всего, его друзья. Их называют Les Invincibles, но, прежде всего, они неразделимы. По крайней мере, они так думают. Потому что, когда папа получает повышение и объявляет, что семья должна переехать на юг Франции, маленький мир Николаса разваливается. Как вы можете представить жизнь без своих лучших друзей? Без круассанов Алькесты, очков Агнана, чепухи Клотера, вдали от их любимой пустоши? С помощью друзей Николас отправляется на поиски таинственного сокровища, которое могло бы помочь ему предотвратить этот ужасный шаг.
ПроизводствоCuriosa Films, IMAV Editions, M6 Films
Другие названия
Le trésor du petit Nicolas, Little Nicholas' Treasure, Der kleine Nick auf Schatzsuche, Las travesuras del pequeño Nicolás, A kis Nicolas és az elveszett kincs, O Tesouro do Pequeno Nicolau, Pıtırcık, Skarb Mikołajka, Ο μικρός Νικόλας και το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού, Скарби маленького Ніколя, Сокровища маленького Николя, 淘氣尼古拉：尋寶計畫, 小淘气尼古拉的宝藏