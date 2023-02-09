Сокровища маленького Николя, 2021

В мирном мире Маленького Николя есть папа, мама, школа, но, прежде всего, его друзья. Их называют Les Invincibles, но, прежде всего, они неразделимы. По крайней мере, они так думают. Потому что, когда папа получает повышение и объявляет, что семья должна переехать на юг Франции, маленький мир Николаса разваливается. Как вы можете представить жизнь без своих лучших друзей? Без круассанов Алькесты, очков Агнана, чепухи Клотера, вдали от их любимой пустоши? С помощью друзей Николас отправляется на поиски таинственного сокровища, которое могло бы помочь ему предотвратить этот ужасный шаг.

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