Последний день Земли, 2020

В недалеком будущем человечество оказалось в шаге от вымирания. Бесконтрольное потребление ресурсов обернулось постапокалипсисом. Некогда процветавшие страны превратились в пустыню, а прежние законы рухнули. Люди объединились в небольшие группы, ежедневно сражаясь за выживание. Все меняется, когда огромная красная звезда начинает двигаться в сторону Земли. Если не предпринять никаких мер, столкновения не избежать. Пол В. Р. — единственный, кто способен уберечь планету от полного уничтожения.
«Последний день Земли» — фантастический боевик Ромена Киро, не лишенный иронии. Помимо отсылок к «Безумному Максу» и Fallout, зрителей ждет качественный экшен в детально проработанном постапокалиптическом сеттинге.
Пол — астронавт, за плечами которого несколько выходов в открытый космос. Сам того не желая, он становится последней надеждой человечества на спасение. В сторону Земли движется гигантская красная звезда, которая уже скоро истребит все живое. Прежде ученые выкачивали из нее ресурсы, не задумываясь о последствиях. Лишь такому опытному специалисту, как Пол, по силам предотвратить столкновение. Но астронавт отказывается брать на себя груз ответственности. Оставив дом, он уезжает в неизвестном направлении, превращаясь в изгоя. Однажды судьба сталкивает беглеца с девушкой-подростком Эльмой.
Объединившись, необычная парочка вступает в бой с вооруженными наемниками, получившими приказ любой ценой вернуть Пола на военную станцию. Удастся ли Эльме убедить избранного дать людям второй шанс и взяться за рискованную миссию?
Полнометражный дебют Ромена Киро. Он не только срежиссировал постановку, но также выступил в качестве продюсера, сценариста и монтажера.
Сюжет основан на короткометражной работе Киро «Последнее путешествие загадочного Пола В. Р.», вышедшей в 2015 году. По словам автора, на доработку оригинала потребовалось несколько лет. В качестве источника вдохновения режиссер отмечает «Бегущего по лезвию». Также в кинокартине можно встретить прямые цитаты из кинофраншизы «Безумный Макс», действие которой также разворачиваются в постапокалиптическом будущем.
Съемки проходили в Париже и в марокканских городах Уарзазате и Касабланке. В целях экономии команда использовала реальные локации в стиле ар-деко. Большая часть космической базы на самом деле является спортивным центром, интерьер шаттла построен в сарае на окраине города, а заброшенный завод превратился в лагерь беженцев.
Хьюго Бекер повторил свою роль Пола В. Р. из короткометражки. На экраны также вернулись Эмили Гавуа-Кан, Жан-Люк Кушар, Брюно Лоше.
Второстепенную роль Анри, отца Пола, исполнил легендарный французский актер Жан Рено («Миссия невыполнима», «Код да Винчи», «Леон»).
Композитор Этьен Форгет уже работал в рамках фантастического жанра. Помимо оригинального короткого метра Ромена Киро, его музыку можно услышать в популярном французском сериале «Миссия».
Премьера состоялась в 2020 году на ежегодном фестивале франкофонного кино в городе Ангулеме.
Из-за пандемии Covid-19 кинотеатральная премьера «Последнего дня Земли» была перенесена на 2021 год.
Будущее. Земле угрожает приближающаяся красная луна. Единственная надежда – талантливый астронавт Пол В.Р. Но накануне вылета он таинственным образом исчезает…