Последний день Земли, 2020

В недалеком будущем человечество оказалось в шаге от вымирания. Бесконтрольное потребление ресурсов обернулось постапокалипсисом. Некогда процветавшие страны превратились в пустыню, а прежние законы рухнули. Люди объединились в небольшие группы, ежедневно сражаясь за выживание. Все меняется, когда огромная красная звезда начинает двигаться в сторону Земли. Если не предпринять никаких мер, столкновения не избежать. Пол В. Р. — единственный, кто способен уберечь планету от полного уничтожения.

«Последний день Земли» — фантастический боевик Ромена Киро, не лишенный иронии. Помимо отсылок к «Безумному Максу» и Fallout, зрителей ждет качественный экшен в детально проработанном постапокалиптическом сеттинге.

Пол — астронавт, за плечами которого несколько выходов в открытый космос. Сам того не желая, он становится последней надеждой человечества на спасение. В сторону Земли движется гигантская красная звезда, которая уже скоро истребит все живое. Прежде ученые выкачивали из нее ресурсы, не задумываясь о последствиях. Лишь такому опытному специалисту, как Пол, по силам предотвратить столкновение. Но астронавт отказывается брать на себя груз ответственности. Оставив дом, он уезжает в неизвестном направлении, превращаясь в изгоя. Однажды судьба сталкивает беглеца с девушкой-подростком Эльмой.

Объединившись, необычная парочка вступает в бой с вооруженными наемниками, получившими приказ любой ценой вернуть Пола на военную станцию. Удастся ли Эльме убедить избранного дать людям второй шанс и взяться за рискованную миссию?