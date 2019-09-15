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Трое из ада Трое из ада
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3 from Hell

Трое из ада, 2019

2019 / США
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Файрфлай, Отис и Капитан Сполдинг чудом выживают в ожесточенной перестрелке с сотрудниками полиции и попадают за решетку тюрьмы. Но зло не так просто удержать в неволе. Вместе с братом Отиса преступный клан возвращается, чтобы устроить новую череду смертей, беспорядка и разврата.

  • Сид Хейг, актер, исполнивший роль капитана Сполдинга, скончался через несколько дней после выхода киноленты в прокат.
  • На постере фильма изображены монохромные глаза и ярко-красные буквы названия. Оформление отсылает к постеру Хелтера Скелтера, картины 1976 года.
  • Из-за расписания Мэрилина Менсона и Роба Зомби простпродакшн пришлось перенести почти на полгода. 
  • В оригинальном сценарии, по словам режиссера, капитан Сполдинг – гораздо более значимый персонаж и масштабная роль. Но узнав о состоянии Хейга, Роб Зомби пересмотрел роль, беспокоясь о здоровье актера. 
  • Сюжет фильма продолжает события «Дома 1000 трупов» и «Изгнанных дьяволом». 
  • Шляпа, которую носит Карлос Перро, принадлежит Робу Зомби. 
  • Съемки киноленты полностью провели в Калифорнии. 
  • Шери Мун Зомби пришлось специально для этого фильма обучаться обращению с луком и стрелами.

Три знаменитых маньяка чудом выжили в зверской перестрелке с полицейскими, и после этого каждый отправился отбывать срок. Капитана Сполдинга казнили, а Отис при помощи родного брата умудрился сбежать и теперь любой ценой постарается вытащить отмороженную сестрицу Бэйби из-за решётки.

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 18 октября 2019
Премьера в мире 15 сентября 2019
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $3 000 000
Режиссер
Роб Зомби
Роб Зомби
В ролях
Шери Мун Зомби
Шери Мун Зомби
Билл Моусли
Билл Моусли
Сид Хэйг
Ричард Брэйк
Ричард Брэйк
Джеффри Дэниэл Филлипс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Трое из ада 2 постера
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саундтрек фильма Трое из ада
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