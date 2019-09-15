Трое из ада, 2019

Файрфлай, Отис и Капитан Сполдинг чудом выживают в ожесточенной перестрелке с сотрудниками полиции и попадают за решетку тюрьмы. Но зло не так просто удержать в неволе. Вместе с братом Отиса преступный клан возвращается, чтобы устроить новую череду смертей, беспорядка и разврата.
Три знаменитых маньяка чудом выжили в зверской перестрелке с полицейскими, и после этого каждый отправился отбывать срок. Капитана Сполдинга казнили, а Отис при помощи родного брата умудрился сбежать и теперь любой ценой постарается вытащить отмороженную сестрицу Бэйби из-за решётки.