В ролях
Джереми Марр Уильямс
Sean Kessler
Бриттани Атей
Jessica Rockford
Kevin Tan
District Attorney Perry
Ayanna S. Flemings
Dr. Veronica Shields
Therron Dumas
Gilbert Jude Esquire (Attorney)
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Александр Кэйн
Сценарист
Александр Кэйн
Композитор
Harvey Davis, David 'Scary' Perry
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 22 минуты
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
28 мая 2026
Премьера в мире
28 мая 2026
Производство
Blitz Entertainment, Brickhouse Pictures, DMV Entertainment Group