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Постер фильма Клоуны
5.5
Киноафиша Фильмы Клоуны
5.5

Клоуны

, 2026
Clowns
США / криминал, ужасы, триллер
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Постер фильма Клоуны
5.5
Пойду 1
Не пойду 0

О фильме

Клоуны — это история мести кинорежиссера, ставшего серийным убийцей. Он начинает охоту и нападает на ключевые фигуры в своей жизни, ответственные за его разрушенную карьеру.

В ролях

Джереми Марр Уильямс
Sean Kessler
Ray Allen
Бриттани Атей
Jessica Rockford
Джон С. Бэйли
Vigiel Bose
Agent Nolan
Kennedy C. Hall
Ashley
Andrew Roth
Doug Perry
Kevin Tan
District Attorney Perry
Chaz Riddle
Walt
Alvin Jones
Solomon Rino
Ayanna S. Flemings
Dr. Veronica Shields
Therron Dumas
Gilbert Jude Esquire (Attorney)
Режиссер Александр Кэйн
Сценарист Александр Кэйн
Композитор Harvey Davis, David 'Scary' Perry
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 28 мая 2026
Премьера в мире 28 мая 2026
Производство Blitz Entertainment, Brickhouse Pictures, DMV Entertainment Group
Другие названия
Clowns

Рейтинг фильма

5.5
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Отзывы о фильме

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