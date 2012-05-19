В центре событий клоун Ричард Гриндл, по прозвищу «Швы». как то раз клоун, обычно дающий представления только для маленьких детей, попадает на вечеринку отмороженных подростков. «Веселье» заканчивается смертью клоуна. Через много лет бывшие подростки, — теперь уже взрослые дяденьки и тетеньки, — вновь собираются вместе, чтобы хорошо провести время. И в этот вечер, как и много лет назад, на огонек снова заглянул клоун. «Швы». Вот только теперь вместо фокусов в его программе только месть.