Постер фильма Швы
Постер фильма Швы
5.7 Рейтинг IMDb: 5.7
Швы

Швы

Stitches 18+
О фильме

В центре событий клоун Ричард Гриндл, по прозвищу «Швы». как то раз клоун, обычно дающий представления только для маленьких детей, попадает на вечеринку отмороженных подростков. «Веселье» заканчивается смертью клоуна. Через много лет бывшие подростки, — теперь уже взрослые дяденьки и тетеньки, — вновь собираются вместе, чтобы хорошо провести время. И в этот вечер, как и много лет назад, на огонек снова заглянул клоун. «Швы». Вот только теперь вместо фокусов в его программе только месть.

Швы - трейлер без цензуры
Швы  трейлер без цензуры
Страна Ирландия
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 6 мая 2014
Премьера в мире 19 мая 2012
25 октября 2012 Великобритания
12 марта 2013 Германия
26 октября 2012 Ирландия
5 октября 2012 США
19 мая 2012 Франция
MPAA R
Сборы в мире $63 555
Производство MPI Media Group, Tailored Films, Fantastic Films
Stitches, Bohóc a pokolból, Dark Clown, Klaun k popukání, Le Clown Maléfique, Mourir de rire, Stitches - Böser Clown, Stitches - O Palhaço Assassino, Stitches: O Retorno do Palhaço Assassino, Strzeż się klauna, Tên Hề Báo Thù, Швы, 小丑壞壞
Конор МакМахон
Росс Ноубл
Росс Ноубл
Джемма-Ли Деверё
Джемма-Ли Деверё
Томми Найт
Валери Спелман
Лорна Демпси
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Настолько плохо, что даже хорошо.
Абсурдная идея про восставшего из могилы клоуна, невинно убиенного шестью годами ранее на детском праздничке.… Читать дальше…
Швы - трейлер без цензуры
Швы Трейлер без цензуры
Швы - международный трейлер
Швы Международный трейлер
