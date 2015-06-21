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Постер фильма Адский смерч
2.6
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2.6

Адский смерч

, 2015
Fire Twister
США / фантастика, триллер / 18+
Постер фильма Адский смерч
2.6

О фильме

Каспер Ван Дин («Звездный десант», «Сонная лощина») в насыщенном спецэффектами фантастическом боевике о необычном смерче, не только сметающем, но и сжигающем все нас своем пути. Группа эко-активистов, возглавляемая бывшим пожарным Скоттом, хочет повесить баннер, предупреждающий о лесных пожарах. Разместить надпись они собираются на большом зернохранилище (силосе) – так, чтобы ее было видно издалека. Но, забравшись на силос, Скотт обнаруживает, что к нему прикреплена бомба, которая должна сработать через 15 секунд. Активистам удается отбежать на безопасное расстояние и залечь в ров. Силос действительно взрывается, а огненный столп, вырвавшийся из него, закручивается в чудовищных размеров воронку. Героям снова приходится бежать – на этот раз уже от огненного смерча, возникнувшего из ниоткуда.

В ролях

Каспер Ван Дин
Каспер Ван Дин
Scott
Джон Хоукс
Джон Хоукс
Эйлин Дитц
Эйлин Дитц
Джон Мак
Джон Мак
V
Джо Регалбуто
Mitch
Lisa Davis
Carla
Джонни Хоукс
Jason
Леа Бэйтмэн
Barbie
Jeff Clarke
Anthony
Jacob Chambers
Huey
Benjamin Easterday
Louie
Bryan Rasmussen
Logan
Режиссер Джордж Эршбэймер
Сценарист Larry Bain
Композитор David Findlay
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 21 июня 2015
Дата выхода
21 июня 2015 Нидерланды
6 августа 2015 США
Производство Cinetel Films, Odyssey Media
Другие названия
Fire Twister, Fire Twister - Feuerhölle L.A., Fire Twister - Feuerhölle L.A. 3D, Ogniste tornado, Tornado de fuego, Tulemöll, Uragano di fuoco, Vòi Rồng Lửa, Адский смерч, Огнено торнадо, Пекельний смерч

Рейтинг фильма

2.6
Оцените 10 голосов
2.6 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

Carla Видишь что-нибудь, Скотт?
Scott Да ничего.
Carla Ладно, хорошо.
Scott Давайте сделаем это! Пока нас не поймали!
[камера наблюдения делает снимки Скотта и его друзей]
Jason Скажи, здесь помимо этого баннера есть ещё что-нибудь?
Barbie Есть.
Jason Классно, вот это то, о чём я говорю.
Carla Правда!
[Карла разворачивает баннер]
Jason Ух ты! Не могу представить ничего скучнее правды на баннере.
Barbie Мы доносим наше послание, Джейсон, и это главное.
Scott Главное, чтобы мы успели сделать это до того, как ветер поднимется и наше сообщение улетит в Тихий океан.
Jason Да! Давай запустим этого красавца и смоемся отсюда, чтобы можно было отпраздновать.
Barbie Не слишком ты предан делу, да, Джейсон.
Jason Я бы согласилась на отношения с тобой как минимум на две недели, если дашь мне шанс, дорогой.
Barbie Серьёзно? Ты примерно по возрасту как мой папа.
Scott Может, прекратим флирт и сосредоточимся на этом.
Jason Вы встречаетесь с Доктором Хотти, или нет?
Scott Скотт, Карла: Доктор Хотти. Доктор Хотти.
Scott Доктор Хотти, и мои отношения никак не связаны с этим...
Jason Ай, попался. Ах, чёртов ветер забивает мне глаза.
Barbie Вы выбрали действительно хорошее место. Люди увидят наше послание на многие мили, может, даже получат реальное освещение в СМИ.
Jason О, не удивляйся. Ты знаешь, ради дела я могу всё, Барби.
Barbie Ладно, возможно, я тебя немного неправильно понял.
Carla Извини.
Scott О чём?
Carla Это просто: если бы ты не встретил меня, у тебя бы всё ещё была работа.
Scott Серьёзно? Хочешь поднимать это прямо сейчас?
Carla Но они бы не лезли за тобой так усердно, если бы не твоя работа.
Scott У тебя к этому нет никакого отношения, Карла.
Carla Ты всё ещё любишь врываться в горящие здания и спасать людей, а теперь развешиваешь баннер.
Scott Я живу, чтобы развешивать баннеры. Хорошо, поехали, давай сделаем это!
Jason Да!

Отзывы о фильме

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