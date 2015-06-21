Carla
Видишь что-нибудь, Скотт?
Scott
Да ничего.
Carla
Ладно, хорошо.
Scott
Давайте сделаем это! Пока нас не поймали!
[камера наблюдения делает снимки Скотта и его друзей]
Jason
Скажи, здесь помимо этого баннера есть ещё что-нибудь?
Barbie
Есть.
Jason
Классно, вот это то, о чём я говорю.
Carla
Правда!
[Карла разворачивает баннер]
Jason
Ух ты! Не могу представить ничего скучнее правды на баннере.
Barbie
Мы доносим наше послание, Джейсон, и это главное.
Scott
Главное, чтобы мы успели сделать это до того, как ветер поднимется и наше сообщение улетит в Тихий океан.
Jason
Да! Давай запустим этого красавца и смоемся отсюда, чтобы можно было отпраздновать.
Barbie
Не слишком ты предан делу, да, Джейсон.
Jason
Я бы согласилась на отношения с тобой как минимум на две недели, если дашь мне шанс, дорогой.
Barbie
Серьёзно? Ты примерно по возрасту как мой папа.
Scott
Может, прекратим флирт и сосредоточимся на этом.
Jason
Вы встречаетесь с Доктором Хотти, или нет?
Scott
Скотт, Карла: Доктор Хотти. Доктор Хотти.
Scott
Доктор Хотти, и мои отношения никак не связаны с этим...
Jason
Ай, попался. Ах, чёртов ветер забивает мне глаза.
Barbie
Вы выбрали действительно хорошее место. Люди увидят наше послание на многие мили, может, даже получат реальное освещение в СМИ.
Jason
О, не удивляйся. Ты знаешь, ради дела я могу всё, Барби.
Barbie
Ладно, возможно, я тебя немного неправильно понял.
Carla
Извини.
Scott
О чём?
Carla
Это просто: если бы ты не встретил меня, у тебя бы всё ещё была работа.
Scott
Серьёзно? Хочешь поднимать это прямо сейчас?
Carla
Но они бы не лезли за тобой так усердно, если бы не твоя работа.
Scott
У тебя к этому нет никакого отношения, Карла.
Carla
Ты всё ещё любишь врываться в горящие здания и спасать людей, а теперь развешиваешь баннер.
Scott
Я живу, чтобы развешивать баннеры. Хорошо, поехали, давай сделаем это!
Jason
Да!