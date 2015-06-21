Carla Видишь что-нибудь, Скотт?

Scott Да ничего.

Carla Ладно, хорошо.

Scott Давайте сделаем это! Пока нас не поймали!

[камера наблюдения делает снимки Скотта и его друзей]

Jason Скажи, здесь помимо этого баннера есть ещё что-нибудь?

Barbie Есть.

Jason Классно, вот это то, о чём я говорю.

Carla Правда!

[Карла разворачивает баннер]

Jason Ух ты! Не могу представить ничего скучнее правды на баннере.

Barbie Мы доносим наше послание, Джейсон, и это главное.

Scott Главное, чтобы мы успели сделать это до того, как ветер поднимется и наше сообщение улетит в Тихий океан.

Jason Да! Давай запустим этого красавца и смоемся отсюда, чтобы можно было отпраздновать.

Barbie Не слишком ты предан делу, да, Джейсон.

Jason Я бы согласилась на отношения с тобой как минимум на две недели, если дашь мне шанс, дорогой.

Barbie Серьёзно? Ты примерно по возрасту как мой папа.

Scott Может, прекратим флирт и сосредоточимся на этом.

Jason Вы встречаетесь с Доктором Хотти, или нет?

Scott Скотт, Карла: Доктор Хотти. Доктор Хотти.

Scott Доктор Хотти, и мои отношения никак не связаны с этим...

Jason Ай, попался. Ах, чёртов ветер забивает мне глаза.

Barbie Вы выбрали действительно хорошее место. Люди увидят наше послание на многие мили, может, даже получат реальное освещение в СМИ.

Jason О, не удивляйся. Ты знаешь, ради дела я могу всё, Барби.

Barbie Ладно, возможно, я тебя немного неправильно понял.

Carla Извини.

Scott О чём?

Carla Это просто: если бы ты не встретил меня, у тебя бы всё ещё была работа.

Scott Серьёзно? Хочешь поднимать это прямо сейчас?

Carla Но они бы не лезли за тобой так усердно, если бы не твоя работа.

Scott У тебя к этому нет никакого отношения, Карла.

Carla Ты всё ещё любишь врываться в горящие здания и спасать людей, а теперь развешиваешь баннер.

Scott Я живу, чтобы развешивать баннеры. Хорошо, поехали, давай сделаем это!