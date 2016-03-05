Постапокалипсис

, 2016
Earthtastrophe
США / фантастика, триллер, боевик / 18+
О фильме

Научно-фантастический телефильм с амбициозной завязкой. Однажды под новый год рядом с Землей открылась огромная червоточина, и наша планета со всеми ее жителями в одно мгновение перенеслась в другой конец вселенной. Небо здесь освещает два ярких светила, а ночью среди незнакомых созвездий плывет целых пять лун. Убийственный жар от двух солнц превращает планету в засушливую пустыню. Привычные экосистемы рушатся, унося за собой жизни миллиардов людей. Выжившие пытаются приспособиться к новой реальности на развалинах былого мира. История вращается вокруг тридцатилетнего Колина, 11 месяцев пролежавшего в коме. До катастрофы он весьма успешно занимался развитием альтернативной энергетики. Эти знания могли бы спасти Землю, но сейчас для него важнее другое – найти жену и ребенка, при этом не потеряв рассудок. «Постапокалипсис» - еще одна история о том, что может стать с людьми, если мыльный пузырь цивилизации лопнет – на этот раз с научно-фантастической канвой. 

В ролях

Брайан Краузе
Тони Кэй
Джек Мур
Andrew J Katers
Алекса Мансур
Тоня Кэй
Режиссер Ник Лион
Сценарист Ashley O'Neil
Композитор Крис Риденауа
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 6 апреля 2017
Премьера в мире 5 марта 2016
Производство Cinetel Films
Другие названия
Earthtastrophe, Catástrofe en la Tierra, Countdown to Armageddon, Desastre na Terra, Final Impact - Die Vernichtung der Erde, Maine katastroof, Terrapocalypse, Widmo zaglady, Zar dwoch slonc, Ziemiostrofa, Земекрушение, Постапокалипсис

Рейтинг фильма

4.1
Оцените 10 голосов
3.7 IMDb

