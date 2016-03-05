Научно-фантастический телефильм с амбициозной завязкой. Однажды под новый год рядом с Землей открылась огромная червоточина, и наша планета со всеми ее жителями в одно мгновение перенеслась в другой конец вселенной. Небо здесь освещает два ярких светила, а ночью среди незнакомых созвездий плывет целых пять лун. Убийственный жар от двух солнц превращает планету в засушливую пустыню. Привычные экосистемы рушатся, унося за собой жизни миллиардов людей. Выжившие пытаются приспособиться к новой реальности на развалинах былого мира. История вращается вокруг тридцатилетнего Колина, 11 месяцев пролежавшего в коме. До катастрофы он весьма успешно занимался развитием альтернативной энергетики. Эти знания могли бы спасти Землю, но сейчас для него важнее другое – найти жену и ребенка, при этом не потеряв рассудок. «Постапокалипсис» - еще одна история о том, что может стать с людьми, если мыльный пузырь цивилизации лопнет – на этот раз с научно-фантастической канвой.