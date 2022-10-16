Суперсмерч, 2023

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Постер фильма Торнадо
4.4
Торнадо - Трейлер
Киноафиша Фильмы Торнадо
4.4

Торнадо

, 2023
Supercell
США / боевик, приключения, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Торнадо
4.4
Торнадо - Трейлер
Торнадо  Трейлер

О фильме

Уильям всегда хотел пойти по стопам своего отца, легендарного охотника за торнадо Билла Броуди, погибшего во время сильнейшего урагана. Он находит старые дневники отца и сбегает из дома, чтобы начать исследовать торнадо. Наследие его отца теперь превратилось в туристический бизнес, которым управляет жадный и безрассудный бизнесмен Зейн Роджерс. Теперь он использует Уильяма, сына великого Билла Броуди, в качестве туристической приманки. Именно Уильям должен возглавить группу искателей приключений в разгар одного из самых опасных штормов в мире.

В ролях

Скит Ульрих
Скит Ульрих
Roy
Энн Хеч
Энн Хеч
Quinn
Джордан Кристин Симон
Джордан Кристин Симон
Harper
Анжул Нигам
Ramesh
Дэниэл Димер
William
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Zane
Michael Klingher
Chuck
Jane Lind
May
Richard Gunn
Bill
Jack Eyman
Young William
Режиссер Герберт Джеймс Винтерштерн
Сценарист Анна Элизабет Джеймс, Герберт Джеймс Винтерштерн
Композитор Corey Wallace
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 17 марта 2023
Премьера в мире 16 октября 2022
Дата выхода
7 декабря 2023 Израиль
28 сентября 2023 ОАЭ TBC
27 апреля 2023 Хорватия
13 апреля 2023 Чехия 15+
MPAA PG-13
Сборы в мире $68 749
Производство Saban Films, Highland Film Group (HFG), Thomasville Pictures
Другие названия
Supercell, Supercela, Be'Malko'det Ha'Se'ara, Caçador de Tormentas, Cazador de tormentas, Łowcy burz, Super Tornado, Super-celula, Supercell: Sturmjäger, Supercelula, Szupercella, Vânătorii de furtuni, Vînătorii de furtuni, Zabardast quyun, Суперсмерч, Торнадо, Supercell - Sturmjäger, תא על, Sturmjäger

Рейтинг фильма

4.4
Оцените 10 голосов
4.4 IMDb
Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Торнадо - Трейлер
Торнадо Трейлер
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Отзывы о фильме

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