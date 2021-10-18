Пылающее море, 2021

За пятьдесят лет нефтяные вышки в этих краях росли как грибы. Эта массированная и непрерывная добыча превратила дно океана в «швейцарский сыр», готовый обрушиться, поглотить все нефтяные платформы и привести к самому масштабному разливу нефти в океане. Главная героиня фильма София — океанолог и эксперт по глубоководным операциям, которую первой отправляют на место аварии: в результате мощного взрыва огромная нефтяная платформа практически полностью ушла под воду. София обнаруживает, что в океанском дне образовалась трещина, и падение платформы — только начало масштабной экологической катастрофы. Объявляется всеобщая эвакуация, но для Софии обрушение платформы становится личной трагедией, где-то в глубинах Северного моря вместе с другими рабочими остается её муж Стиан, а потому она решает предпринять собственную спасательнуют операцию.