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Пылающее море Пылающее море
Киноафиша Фильмы Пылающее море
Nordsjøen

Пылающее море, 2021

2021 / Норвегия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

За пятьдесят лет нефтяные вышки в этих краях росли как грибы. Эта массированная и непрерывная добыча превратила дно океана в «швейцарский сыр», готовый обрушиться, поглотить все нефтяные платформы и привести к самому масштабному разливу нефти в океане. Главная героиня фильма София — океанолог и эксперт по глубоководным операциям, которую первой отправляют на место аварии: в результате мощного взрыва огромная нефтяная платформа практически полностью ушла под воду. София обнаруживает, что в океанском дне образовалась трещина, и падение платформы — только начало масштабной экологической катастрофы. Объявляется всеобщая эвакуация, но для Софии обрушение платформы становится личной трагедией, где-то в глубинах Северного моря вместе с другими рабочими остается её муж Стиан, а потому она решает предпринять собственную спасательнуют операцию.

6.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 22 декабря 2021
Премьера в мире 18 октября 2021
Возраст 16+
Режиссер
Йон Андреас Андерсен
Йон Андреас Андерсен
В ролях
Рольф Кристиан Ларсен
Андерс Баасмо Кристиансен
Андерс Баасмо Кристиансен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пылающее море 3 постера
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