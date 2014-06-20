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Пять миллиардов лет ядро Земли работало как гигантский ядерный реактор. Теперь оно перегрелось, и стало бомбой, которая вот-вот взорвётся. Земля рвётся по швам, и это происходит в том числе и в Лос-Анджелесе. После массовой эвакуации, Кэлвин Хопкинс остаётся в городе и отчаянно ищет свою невесту, Эшли Пэйк, которую похитили и держат в заложниках. Кэлвин пытается спасти Эшли и вырваться из города до того, как он будет уничтожен.
|20 июня 2014
|США