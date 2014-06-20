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Постер фильма Апокалипсис в Лос-Анджелесе
2.8
Киноафиша Фильмы Апокалипсис в Лос-Анджелесе
2.8

Апокалипсис в Лос-Анджелесе

, 2014
LA Apocalypse
США / фантастика, боевик, триллер / 18+
Постер фильма Апокалипсис в Лос-Анджелесе
2.8

О фильме

Пять миллиардов лет ядро Земли работало как гигантский ядерный реактор. Теперь оно перегрелось, и стало бомбой, которая вот-вот взорвётся. Земля рвётся по швам, и это происходит в том числе и в Лос-Анджелесе. После массовой эвакуации, Кэлвин Хопкинс остаётся в городе и отчаянно ищет свою невесту, Эшли Пэйк, которую похитили и держат в заложниках. Кэлвин пытается спасти Эшли и вырваться из города до того, как он будет уничтожен.

В ролях

Джина Холден
Ashley Wilkins
Адам Либерман
Эрик Аллан Крамер
Sergeant Wade
Джон Мак
Джон Мак
Рэймонд Дж. Барри
Major Gray
Дэвид Кэйд
Calvin Hopkins
Кристофер Джадж
Lieutenant Grisham
Камар Де Лос Рейес
Carlos Dorado
Melina Lizette
Jennifer Mendez
Greg Serano
Ramirez
Christian Victor Levatino
Gates
Peter Katona
Kyle Pitinski
Режиссер Майкл Дж. Сарна
Сценарист Нил Эльман, Eric Forsberg
Композитор Mario Salvucci
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 20 июня 2014
Дата выхода
20 июня 2014 США
Производство Cinetel Films, Doomed Pictures
Другие названия
LA Apocalypse, Apocalipsis en Los Ángeles, Apocalypse Los Angeles, Apokalipsa w LA, Apokalipsa w Los Angeles, Apokalypsa v Los Angeles, Apokalypse Los Angeles, Doomed Planet, L.A. Apocalypse - Apocalisse a Los Angeles, L.A. Apokalypsa, L.A. Earthquake, LA Apocalypse: San Andreas, Los Angelese lõpp, Volcano City, Zona de desastre, Апокалипсис в Лос-Анджелесе

Рейтинг фильма

2.8
Оцените 10 голосов
2.8 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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