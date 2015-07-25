Лавалантула, 2015

Звезда «Полицейской академии» Стив Гуттенберг в фантастическом фильме ужасов об огненном пауке, сеющем всюду разрушение и смерть. Немолодой актер Колтон Уэст, который был популярен в 90-х, но теперь всеми забыт, ссорится во время съемок фильма о жуках с режиссером картины и в конечном итоге теряет роль. До этого события он был арестован в Санта-Монике по обвинению в нападении и сопротивлении аресту. СМИ считают, что таким образом актер пытался лишь привлечь к себе внимание. Но судьба подбрасывает Колтону другую возможность вновь заявить о себе: он становится непосредственным участником ужасающих событий в Лос-Анджелесе. Все начинается с землетрясения, следом извергается вулкан, ну а потом в охваченном огнем городе появляется гигантский огнедышащий паук. И во всем этом апокалипсисе Уэсту отведена главная роль.