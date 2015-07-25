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Лавалантула Лавалантула
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Lavalantula

Лавалантула, 2015

2015 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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О фильме

Звезда «Полицейской академии» Стив Гуттенберг в фантастическом фильме ужасов об огненном пауке, сеющем всюду разрушение и смерть. Немолодой актер Колтон Уэст, который был популярен в 90-х, но теперь всеми забыт, ссорится во время съемок фильма о жуках с режиссером картины и в конечном итоге теряет роль. До этого события он был арестован в Санта-Монике по обвинению в нападении и сопротивлении аресту. СМИ считают, что таким образом актер пытался лишь привлечь к себе внимание. Но судьба подбрасывает Колтону другую возможность вновь заявить о себе: он становится непосредственным участником ужасающих событий в Лос-Анджелесе. Все начинается с землетрясения, следом извергается вулкан, ну а потом в охваченном огнем городе появляется гигантский огнедышащий паук. И во всем этом апокалипсисе Уэсту отведена главная роль. 

4.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 1 июня 2022
Премьера в мире 25 июля 2015
Возраст 18+
Режиссер
Майк Мендес
В ролях
Ли Уоннелл
Ли Уоннелл
Лесли Истербрук
Тайм Уинтерс
Дэнни Вудберн
Дэнни Вудберн
Стив Гуттенберг
Стив Гуттенберг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Лавалантула 2 постера
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