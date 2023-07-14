Что смотреть на выходных: «Город астероидов», новые «Трансформеры» и постапокалиптические «Чудотворцы»

На этой неделе стриминги предлагают найти пропавшего ребенка, зависнуть с забавными вампирами, отправиться на конференцию в сопровождении голливудских звезд и взглянуть правде в глаза.

11 июля, в сети

Кому смотреть: фанатам пряничных миров Уэса Андерсона.

Новый фильм Уэса Андерсона — это спектакль, разыгранный внутри телепьесы. Действие происходит в 1955 году. Холодная война, над миром нависла угроза ядерного удара. Тем временем в маленьком городке, куда однажды много лет назад упал астероид, проходит слет юных астрономов. Они приезжают в Город астероидов с семьями и учителями. Во время их визита в город прилетает инопланетный корабль. Андерсон, как всегда, собрал звездный каст. В фильме снялись Скарлетт Йоханссон, Эдвард Нортон, Брайан Крэнстон, Джейсон Шварцман, Майя Хоук и другие. Премьера фильма прошла на Каннском кинофестивале. Пресса тепло приняла новую картину, подчеркнув, что Андерсону удалось вернуть дух своих ранних фильмов вроде «Семейки Тененбаум». Кто-то даже называл «Город» лучшим фильмом режиссера со времен «Королевства полной луны». Однако были и те, кого порядком утомили симметрия и герметичность, столь любимые автором.

Город астероидов

11 июля, Кинопоиск

Кому смотреть: фанатам комедийного сериала.

Релиз нового сезона сериальной антологии с Дэниелом Рэдклиффом и Стивом Бушеми переехал с января на июль, и, вполне возможно, четвертый сезон с подзаголовком «Конец времен» станет для шоу последним. Он разворачивается в постапокалиптичном будущем, напоминающем фильмы Джорджа Миллера про Безумного Макса. Рэдлифф и Джеральдин Висванатхан играют супружескую пару, которая пытается выжить в новых условиях и сталкивается с трудностями семейной жизни. Решив обосноваться в пригороде, они встречают богатого и хитрого торговца мусором (Стив Бушеми), предлагающего им свою помощь. В новых сериях ожидается камео Квинты Брансон («Начальная школа Эбботт»). Создателем сериала по-прежнему является Саймон Рич. Дэн Мирк («Мужчина ищет женщину») и Роберт Пэдник («Офис») служат в качестве шоураннеров. Всего в четвертом сезоне будет десять эпизодов.

Чудотворцы (4-й сезон)

11 июля, в cети

Кому смотреть: фанатам франшизы.

Седьмая часть неумирающей франшизы про огромные железные игрушки — это одновременно и приквел к самому первому фильму «Трансформеры» 2007 года, и перезапуск этого киносериала с заделом еще на две части. По сюжету, Автоботы ищут новых союзников в борьбе с Десептиконами. Земле угрожает существо, чье имя напоминает название очередного штамма коронавируса — Юникрон. За планету будут сражаться трансформеры Максималы, похожие огромных железных зверей. «Восхождение» снял режиссер Стивен Кейпл — младший («Крид-2»). В оригинальной озвучке поучаствовали Мишель Йео, Питер Динклэйдж, Рон Перлман и Пит Дэвидсон. Эту часть зарубежные критики приняли прохладно. Многие отметили, что сериал давно выдохся и новый фильм не смог поправить положение. Зрители тоже красноречиво проголосовали монетой: «Восхождение Звероботов» показало худший вариант по сборам во всей франшизе.

Трансформеры: Восхождение Звероботов

1976

11 июля, в cети

Кому смотреть: тем, кто интересуется фестивальными киноновинками.

Редкий релиз этой недели — драма из Чили, дебют молодого режиссера Мануэллы Мартелли. Картина была показана в рамках двухнедельника режиссеров, независимой программы Каннского кинофестиваля. Фильм рассказывает о женщине из буржуазного круга, чье благополучие и привычный уклад рушатся, когда знакомый священник просит ее на время дать приют раненому молодому человеку. Оказывается, что тот причастен к оппозиционной борьбе с военной диктатурой Пиночета. Героиня, не желавшая занимать определенную позицию, постепенно начинает присматриваться к политической обстановке и помогать тем, кто не согласен с режимом. Зарубежная критика высоко оценила картину, назвав ее захватывающим политическим триллером, и особенно похвалила игру испанской актрисы Алины Кюппенхейм («Фантастическая женщина»).

1976

13 июля, Мax

Кому смотреть: тем, кто не отказывает себе в удовольствии посмотреть увлекательный детектив.

Мини-сериал из шести эпизодов про расследование похищения поставил для стриминга Стивен Содерберг («Одиннадцать друзей Оушена»). По сюжету, у семейной пары Дерека и Сэм без вести пропадает ребенок. За дело берется агент Хармони, которая вскоре понимает, что этот случай ведет к целой паутине преступлений и тайн. Родителей похищенного мальчика играют Тимоти Олифант («Дэдвуд») и Клэр Дэйнс («Родина»), а следовательницу — Зази Битц («Атланта»). Сценарий детективного шоу написал Эд Соломон, уже работавший с Содербергом над сериалом «Мозаика». Те зарубежные критики, которым уже удалось посмотреть проект, пишут о высоком качестве сериала и особенно хвалят лихо закрученный сюжет.

Замкнутый круг

13 июля, FX

Кому смотреть: поклонникам мокьюментари о забавных вампирах в современном мире.

Комедийный ситком по мотивам фильма Тайки Вайтити про друзей-вурдалаков возвращается с пятым сезоном. В свежих сериях компания попадает в новые неприятности и по-своему из них выкручивается. Гильермо наконец должен превратится в вампира, и Нандор чувствует, что старый друг отстраняется от него, все больше зависая с Ласло. Надя страдает от странного заклятия и воссоединяется с семьей, а Колин ударяется в политику. К своим ролям вернется весь основной каст. Сериал известен своими разнообразными камео. В разное время в шоу заглядывали, например, Тильда Суинтон, Джим Джармуш, София Коппола, так что в новых эпизодах стоит ждать не менее известных гостей. Сериал уже был продлен на шестой сезон.

Чем мы заняты в тени

14 июля, Netflix

Кому смотреть: тем, кому интересно вернуться в мир оригинального фильма.

После успеха фильма с Сандрой Буллок Netflix решил сделать целую серию спин-оффов, рассказывающих о том, как люди справляются с вымышленной эпидемией суицидов. Действие первого происходит в Барселоне. Вместо матери с двумя детьми, как это было в оригинальном «Птичьем коробе», в центре сюжета семья — отец, мама и их ребенок, которые пытаются добраться до безопасного места. Все так же люди вокруг них сходят с ума, увидев нечто, так что передвигаться им приходится с завязанными глазами. Главные роли в испанской версии исполняют Джорджина Кэмпбелл («Темные начала») и звезда мелодрам «Три метра над уровнем неба» Марио Касас. Режиссерами проекта выступили Давид и Алекс Пастор.

Птичий короб: Барселона

14 июля, Apple TV+

Кому смотреть: тем, кто любит научную фантастику.

Дорогостоящий научно-фантастический сериал возвращается на стриминг Apple с десятком новых серий. Только на первый эпизод было потрачено 45 миллионов долларов, и, кажется, это не предел. Основанное на романах Айзека Азимова шоу рассказывает о группе поселенцев, которые отправились в путешествие с миссией построить новую цивилизацию и спасти человечество. Спустя столетие после событий первого сезона цивилизация сталкивается с кризисом веры и вступает в войну с Империей. К своим ролям вернутся все ранее занятые в сериале актеры. Создателем шоу по-прежнему выступает Дэвид С. Гойер («Человек из стали»).

Основание

14 июля, Кинопоиск

Кому смотреть: тем, кому интересно независимое российское кино.

Феномен Романа Михайлова набирает обороты по мере того, как режиссер снимает фильмы, а делает он это необыкновенно быстро. Математик и театральный режиссер дебютировал в кино в прошлом году с фильмом «Сказка для старых», успевшим обрасти множеством зрительских интерпретаций. Затем Михайлов выпустил мелодраму «Снег, сестра и росомаха», а после «Наследия» к выходу готовятся еще два фильма: «Отпуск в октябре» про двух девушек-актрис, которые отправляются на съемки с Болливуд, и «Поедем с тобой в Макао», драма про сына и отца (его сыграет сам режиссер). «Наследие» рассказывает о молодом парне Русе, который общается со стариком-старообрядцем. Когда последний умирает, официальная церковь отказывается его отпевать, и Рус решает сделать это сам. Фильм был показан на кинофестивале «Пример интонации» в Санкт-Петербурге в этом году. В картине снялись Евгений Ткачук, Федор Лавров, Олег Чугунов, Мария Мацель и другие.