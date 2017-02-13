Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бабушки Чернобыля
Киноафиша Фильмы Бабушки Чернобыля

Бабушки Чернобыля, 2015

2015 / США
мало голосов Оцените
1 голос
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Неожиданный и трогательный фильм, посвященный нескольким бабушкам, которые вернулись в закрытую зону рядом с Чернобылем. Официально жить на этой земле нельзя. Но бабушки здесь уже много лет. Американская режиссер Холли Моррис целых три года ездила в Чернобыль «как на работу». «Когда я начинала расследование для фильма, я думала, что это будет политическая картина — ядерная энергия, катастрофа, разваливающаяся постсоветская реальность, проблемы окружающей среды, — говорит Моррис в одном из интервью. — Но, когда стала снимать, политика отступила, и на первый план вышли чернобыльские бабушки. Их решимость и упрямство, их любовь к жизни, их характер и их чувство юмора — все это и стало главной темой фильма». Один из самых популярных фильмов прошлого года. Приз за «Лучший фильм» и «Приз зрительских симпатий» десятка кинофестивалей по всему миру.

мало голосов Оцените
1 голос
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2015
Возраст 16+
Режиссер
Холли Моррис
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про катаклизмы Фильмы про катаклизмы
Фильмы про Чернобыль Фильмы про Чернобыль
Постер фильма Бабушки Чернобыля 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
1 голос
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В Москве состоится 8-ой фестиваль зеленого документального кино ECOCUP 24 февраля в Москве откроется 8-ой фестиваль зеленого документального кино ECOCUP, который продлится до 2 марта. Локацией в этом году станет кинотеатр «Октябрь» на Новом Арбате. В
Написать
13 февраля 2017 13:35
Все новости фильма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Приложение киноафиши