Бабушки Чернобыля, 2015

Неожиданный и трогательный фильм, посвященный нескольким бабушкам, которые вернулись в закрытую зону рядом с Чернобылем. Официально жить на этой земле нельзя. Но бабушки здесь уже много лет. Американская режиссер Холли Моррис целых три года ездила в Чернобыль «как на работу». «Когда я начинала расследование для фильма, я думала, что это будет политическая картина — ядерная энергия, катастрофа, разваливающаяся постсоветская реальность, проблемы окружающей среды, — говорит Моррис в одном из интервью. — Но, когда стала снимать, политика отступила, и на первый план вышли чернобыльские бабушки. Их решимость и упрямство, их любовь к жизни, их характер и их чувство юмора — все это и стало главной темой фильма». Один из самых популярных фильмов прошлого года. Приз за «Лучший фильм» и «Приз зрительских симпатий» десятка кинофестивалей по всему миру.