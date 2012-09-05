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Pieta

Пьета, 2012

2012 / Корея
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Ли Кан До занимается тем, что вымогает деньги у тех, кто вовремя не отдал их местному ростовщику. Те, кто не сможет вернуть долг, становятся калеками. Методы рэкетира не одобряет даже сам наниматель, но остановить его не берется. Однажды главного героя находит женщина, которая представляется его матерью. Сначала он не верит ей, но вскоре чувствует, что обрел настоящую семью. Однако правда окажется более шокирующей и жестокой, чем он мог себе представить.

  • Режиссер и сценарист Ким Ки Дук вдохновился на создание лент в Ватикане. Во время посещения города он был поражен скульптурой Микеланджело «Пьета», что переводится с итальянского как «милосердие». Именно она послужила названием для фильма.
  • Это первый фильм Южной Кореи, который завоевал главный приз фестиваля в Венеции – «Золотого льва». Именно там состоялась мировая премьера картины.
  • Общий бюджет картины составил чуть больше 100 тысяч евро. Большую часть этих средств вложил сам режиссер. При этом сборы в мире превысили 6 млн. долларов.
  • Южная Корея выдвинула ленту на соискание премии Оскар как лучший фильм на иностранном языке.
  • На подготовку проекта ушло всего 10 дней, еще 20 дней длились съемки, а постпродакшн завершился за месяц.

Кан До — суровый холостяк, который работает на жестокого ростовщика. В обязанности Кан До входит выбивание долгов любыми средствами у заёмщиков ростовщика. И вот в один ужасный день ростовщик отправляет выбивать долг с одной женщины, придя к ней, он узнаёт от загадочной женщины, что она его родная мать. С этой минуты начинается сюжет, и Кан До находится в смятении, что делать: нельзя же родную мать избивать и забирать у неё последний кусочек хлеба. Какой путь выберет вышибала?

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 22 ноября 2012
Премьера в мире 5 сентября 2012
Возраст 18+
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Ким Ки Дук
Ким Ки Дук
В ролях
Чо Мин-Су
Ли Чжон Чжин
Чо Чжэ Рен
Квон Се Ин
Джин Йонг Вук
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Тома 2 апреля 2015, 12:51
Я не могу поверить не в историю про страховки. А в то, что герой, сотрет себя в порошок в конце фильма. Вот это-то и напоминает блатной шансон,… Читать дальше…
Тома 2 апреля 2015, 12:51
Вообще-то хорошо относилась к Ким Ки Дуку, но почему-то этот фильм навязчиво ассоциируется у меня с блатным шансоном. И всплывающая в памяти… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Сделано в Корее. 10+1 стоящих корейских кинофильмов XXI века Подборка для тех, кто не знает, с чего начать знакомство с корейским кино.
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3 декабря 2020 11:00
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