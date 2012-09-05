Пьета, 2012

Ли Кан До занимается тем, что вымогает деньги у тех, кто вовремя не отдал их местному ростовщику. Те, кто не сможет вернуть долг, становятся калеками. Методы рэкетира не одобряет даже сам наниматель, но остановить его не берется. Однажды главного героя находит женщина, которая представляется его матерью. Сначала он не верит ей, но вскоре чувствует, что обрел настоящую семью. Однако правда окажется более шокирующей и жестокой, чем он мог себе представить.