Главные герои, красавица Салтанат и простой парень Куандык, взращивают свою любовь посреди красот казахской степи. Однако возлюбленные вынуждены разлучиться: обедневшая семья девушки больше не может позволить себе ее содержать, поэтому Салтанат отправляют в ближайший город, где живет ее состоятельный дядюшка. Не смирившись с разлукой, Куандык отправляется за любимой. Отказавшись от помощи богатого родственника, молодые люди снимают крохотную квартиру и пытаются заработать на хлеб. Но смогут ли они сохранить свою любовь в бездуховной суете большого города?