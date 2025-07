Страна Казахстан

Продолжительность 1 час 40 минут

Год выпуска 2018

Премьера в мире 17 мая 2018

Производство Arizona Films, Short Brothers

Другие названия

Laskovoe bezrazlichie mira, The Gentle Indifference of the World, A Doce Indiferença do Mundo, A világ gyengéd közönye, La tendre indifférence du monde, Łagodna obojętność świata, Ласковое безразличие мира, 世界の優しき無関心, 擁抱世界盡頭的温柔