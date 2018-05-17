Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Ласковое безразличие мира
Постер фильма Ласковое безразличие мира
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Ласковое безразличие мира

Ласковое безразличие мира

Laskovoe bezrazlichie mira 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Главные герои, красавица Салтанат и простой парень Куандык, взращивают свою любовь посреди красот казахской степи. Однако возлюбленные вынуждены разлучиться: обедневшая семья девушки больше не может позволить себе ее содержать, поэтому Салтанат отправляют в ближайший город, где живет ее состоятельный дядюшка. Не смирившись с разлукой, Куандык отправляется за любимой. Отказавшись от помощи богатого родственника, молодые люди снимают крохотную квартиру и пытаются заработать на хлеб. Но смогут ли они сохранить свою любовь в бездуховной суете большого города? 

  • Это второй фильм Адильхана Ержанова, попавший в программу Каннского кинофестиваля «Особый взгляд»: первым была его картина «Хозяева». По иронии, в самом Казахстане фильм проката не получил.
  • Как в диалогах, так и в визуальном ряде картины присутствует множество ссылок на европейскую и мировую культуру: герои читаю Стендаля и Шекспира, цитируют писателей-экзистенциалистов и рассуждают о живописи. При этом мизансцены, в которых застывают герои, часто копируют полотна импрессионистов, модернистов и художников итальянского Возрождения.
  • Фильм стал первой работой в кино исполнителя главной роли Куандыка Дюсенбаева. Возможно, поэтому актер играет под своим собственным именем. Режиссер приметил Дюсенбаева, когда тот был простым рабочим на студии Казахфильм.

Влюбленная пара переезжает из провинции в суетливую столицу, где собирается найти достойную работу. Правда, здесь оказывается совсем другая жизнь: местные жители запросто могут оскорбить, предать или унизить. В какой-то момент они решают вернуться домой, но мужчина неожиданно отказывается уезжать.

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 17 мая 2018
Дата выхода
24 октября 2018 Франция
Производство Arizona Films, Short Brothers
Другие названия
Laskovoe bezrazlichie mira, The Gentle Indifference of the World, A Doce Indiferença do Mundo, A világ gyengéd közönye, La tendre indifférence du monde, Łagodna obojętność świata, Ласковое безразличие мира, 世界の優しき無関心, 擁抱世界盡頭的温柔
Режиссер
Адильхан Ержанов
Адильхан Ержанов
В ролях
Динара Бактыбаева
Куандык Дюсембаев
Султан Абзалов
Тулемис Алишев
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Ласковое безразличие мира
Приговор 8.0
Приговор (2024)
Бой Атбая 6.7
Бой Атбая (2019)
Штурм 6.0
Штурм (2022)
Голиаф 7.2
Голиаф (2022)
Улболсын 7.2
Улболсын (2020)
Чума в ауле Каратас 5.9
Чума в ауле Каратас (2016)
Чёрный, чёрный человек 6.9
Чёрный, чёрный человек (2019)
Обучение Адемоки 6.5
Обучение Адемоки (2022)
Желтая кошка 6.0
Желтая кошка (2020)
Ночной бог 7.5
Ночной бог (2018)
Фильм находится в подборках
Фильмы про долги Фильмы про долги

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Ласковое безразличие мира

Похожие фильмы онлайн

Приговор
 
Голиаф
 
Чёрный, чёрный человек
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше