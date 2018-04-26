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The Debt Collector

Коллекторы, 2018

2018 / Великобритания
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Френч — бывший военнослужащий, а ныне владелец школы боевых искусств. Его бизнес переживает не лучшие времена и, чтобы разобраться с долгами, Френч нанимается коллектором к гангстеру по прозвищу Большой Томми. Вместе со своим напарником Сью они начинают выколачивать деньги из должников криминального авторитета. По-хорошему деньги отдавать никто не хочет, поэтому им постоянно приходится применять свои бойцовские навыки. До поры до времени все идет гладко, но однажды им поручают задание, которое не выполнить при помощи одних только кулаков. 

  • Когда Сью берет постер к фильму, Френч высмеивает его за то, что он в свое время играл ниндзя. Актер Скотт Эдкинс, играющий Френча, сыграл ниндзя в двух своих предыдущих фильмах.
  • Строка, вытатуированная на ноге женщины в фильме, гласит: “Она безумна, но она волшебна, в ее огне нет лжи”. Цитата взята из стихотворения “Почти выдуманное стихотворение”, написанного писателем Чарльзом Буковски.
  • Владимир Кулих, актер, играющий Томми, также сыграл Штайнера в фильме “Дикий пес” со Скоттом Эдкинсом. На 48-й минуте фильма на стене в офисе Томми можно заметить ту же фотографию, которую Штайнер хранил на своем столе в “Диком псе”.
  • В начале фильма в спортзале можно заметить постер фильма “Запретное царство”.
  • В 2020 году вышел сиквел фильма — “Коллекторы 2”.

Фрэнч — мастер боевых искусств — управляет небольшой бойцовской школой, у которой не лучшие времена. Чтобы изменить материальную ситуацию, Фрэнч решается завершить карьеру и пойти работать коллектором к криминальному авторитету — Большому Томми. Однако работа перестает ему нравится, когда он получает задание найти любовника жены босса.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 26 апреля 2018
Премьера в мире 26 апреля 2018
Возраст 16+
Режиссер
Джесси Джонсон
Джесси Джонсон
В ролях
Скотт Эдкинс
Скотт Эдкинс
Луис Мэндилор
Луис Мэндилор
Тони Тодд
Тони Тодд
Владимир Кулих
Все актеры и съемочная группа
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