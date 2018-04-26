Коллекторы, 2018

Френч — бывший военнослужащий, а ныне владелец школы боевых искусств. Его бизнес переживает не лучшие времена и, чтобы разобраться с долгами, Френч нанимается коллектором к гангстеру по прозвищу Большой Томми. Вместе со своим напарником Сью они начинают выколачивать деньги из должников криминального авторитета. По-хорошему деньги отдавать никто не хочет, поэтому им постоянно приходится применять свои бойцовские навыки. До поры до времени все идет гладко, но однажды им поручают задание, которое не выполнить при помощи одних только кулаков.
Фрэнч — мастер боевых искусств — управляет небольшой бойцовской школой, у которой не лучшие времена. Чтобы изменить материальную ситуацию, Фрэнч решается завершить карьеру и пойти работать коллектором к криминальному авторитету — Большому Томми. Однако работа перестает ему нравится, когда он получает задание найти любовника жены босса.