Коллекторы, 2018

Френч — бывший военнослужащий, а ныне владелец школы боевых искусств. Его бизнес переживает не лучшие времена и, чтобы разобраться с долгами, Френч нанимается коллектором к гангстеру по прозвищу Большой Томми. Вместе со своим напарником Сью они начинают выколачивать деньги из должников криминального авторитета. По-хорошему деньги отдавать никто не хочет, поэтому им постоянно приходится применять свои бойцовские навыки. До поры до времени все идет гладко, но однажды им поручают задание, которое не выполнить при помощи одних только кулаков.