Авантюрная комедия о жизни одной квартиры глазами гипсового ангела, на протяжении многих лет висевшего над дверью в прихожей. Какими нелепыми, мелочными и смешными видят людей ангелы, вы можете узнать уже сейчас, начав смотреть онлайн забавный фильм «С точки зрения ангела». У главного героя по имени Дмитрий есть мечта – уехать в Грецию, купить небольшой ресторан в Средиземном море, а точнее на берегу, как он постоянно себя поправляет, и зажить веселой и довольной жизнью. Капитал, необходимый для претворения этой мечты в реальность, Дмитрий собирается получить, продав квартиру. Однако, чтобы заполучить больше денег, он решает сперва сделать ремонт, для чего берет в долг у своей подруги Эли 50 тысяч долларов. Будучи довольно наивным и мечтательным человеком, герой не обратил внимания на один пункт в договоре с Элей. Если он не сумеет продать квартиру до Нового года и, соответственно, вернуть долг Эле, то квартира переходит в ее собственность. Итак, на то, чтобы найти покупателя у нашего героя есть всего один день…