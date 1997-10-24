Celine
Значит, ты хочешь сказать, что успешные отношения... создаются на небесах? Не основаны на повседневной реальности... когда двое готовы терпеть недостатки друг друга?
Robert
Это не про успешные отношения, Селин. Это про любовь. И она приходит из странного и удивительного места... о котором мы ничего не знаем.
Celine
Так ты тоже отвергаешь идею... что любовь — всего лишь эмоциональная адаптация... к физической потребности?
Robert
Совершенно.
Celine
Ты серьёзно?
Robert
Судьба вмешивается в жизнь людей. В нашу, например. Судьба свела нас вместе. Она держала нас вместе. Мы были созданы друг для друга.
Celine
Судьба выбрала довольно странный способ доказать это.
Robert
Но в этом и есть её красота. Это необъяснимо, непредсказуемо... и абсолютно вне контроля и понимания.
Celine
Но тебя чуть не убили.
Robert
Но меня не убили... и вот мы здесь.
Celine
Есть ли у тебя какие-то весомые доказательства всему этому?
Robert
Ни одного.
Celine
И ты понимаешь, что это абсурдно и иррационально?
Robert
Я это знаю.
Celine
Тогда почему ты в это веришь?
Robert
Потому что, Селин, я мечтатель.
Celine
Ну, значит, нас двое.
Robert
Ты готов?
Celine
Насколько я вообще могу быть готова.
Robert
Тогда пошли.