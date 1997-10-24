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Постер фильма Жизнь хуже обычной
6.3
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6.3

Жизнь хуже обычной

, 1997
Life Less Ordinary, А
США, Великобритания / драма, фантастика, криминал, мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Жизнь хуже обычной
6.3

О фильме

После того, как уборщика Роберта Льюиса увольняют с работы, он похищает дочь своего босса по имени Селина, но благодаря вмешательству пары ангелов — О`Релли и Джексона — похититель и девушка влюбляются друг в друга.

В ролях

Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Robert
Камерон Диаз
Камерон Диаз
Celine
Холли Хантер
Холли Хантер
O'Reilly
Делрой Линдо
Делрой Линдо
Jackson
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Elliot
Тони Шэлуб
Тони Шэлуб
Иэн МакНис
Иэн МакНис
Mayhew
Дэн Хедайя
Дэн Хедайя
Gabriel
Иэн Холм
Иэн Холм
Мори Чайкин
Frank Kanig
Ted
Мел Уинклер
Frank
Режиссер Дэнни Бойл
Сценарист Джон Ходж
Композитор Дэвид Арнольд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Великобритания
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1997
Премьера в мире 24 октября 1997
Дата выхода
24 октября 1997 Россия 16+
13 ноября 1997 Австралия M
24 октября 1997 Великобритания
10 декабря 1997 Германия
24 октября 1997 Ирландия
5 ноября 1997 Испания
19 декабря 1997 Италия
24 октября 1997 Казахстан
24 октября 1997 США
24 октября 1997 Украина
10 декабря 1997 Франция
24 января 1998 Южная Корея 15
MPAA R
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $4 366 722
Производство Channel Four Films, Figment Films, Polygram Filmed Entertainment
Другие названия
A Life Less Ordinary, Une vie moins ordinaire, Vidas sin reglas, Az élet sója, Ebatavaline elu, Epätavallista elämää, Et høyst uvanlig liv, Et ikke helt almindeligt liv, Lebe lieber ungewöhnlich, Mia alloiotiki zoi, O viață mai puțin obișnuită, Odstekano zivljenje, Olağanüstü Bir Hayat, Por uma Vida Menos Ordinária, Sasvim neobičan život, Tas keistas gyvenimas, Una història diferent, Una historia diferente, Una historia diferente: de amor, secuestros y otro, Una vita esagerata, Vida sin reglas, Vidas Diferentes, Życie mniej zwyczajne, Μια αλλιώτικη ζωή, Жизнь хуже обычной, Життя гірше звичайного, Луд живот, 你行我素, 普通じゃない, Life Less Ordinary, A, 非凡际遇, Життя гірше за звичайне

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 13 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Celine Значит, ты хочешь сказать, что успешные отношения... создаются на небесах? Не основаны на повседневной реальности... когда двое готовы терпеть недостатки друг друга?
Robert Это не про успешные отношения, Селин. Это про любовь. И она приходит из странного и удивительного места... о котором мы ничего не знаем.
Celine Так ты тоже отвергаешь идею... что любовь — всего лишь эмоциональная адаптация... к физической потребности?
Robert Совершенно.
Celine Ты серьёзно?
Robert Судьба вмешивается в жизнь людей. В нашу, например. Судьба свела нас вместе. Она держала нас вместе. Мы были созданы друг для друга.
Celine Судьба выбрала довольно странный способ доказать это.
Robert Но в этом и есть её красота. Это необъяснимо, непредсказуемо... и абсолютно вне контроля и понимания.
Celine Но тебя чуть не убили.
Robert Но меня не убили... и вот мы здесь.
Celine Есть ли у тебя какие-то весомые доказательства всему этому?
Robert Ни одного.
Celine И ты понимаешь, что это абсурдно и иррационально?
Robert Я это знаю.
Celine Тогда почему ты в это веришь?
Robert Потому что, Селин, я мечтатель.
Celine Ну, значит, нас двое.
Robert Ты готов?
Celine Насколько я вообще могу быть готова.
Robert Тогда пошли.

Отзывы о фильме

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