Celine Значит, ты хочешь сказать, что успешные отношения... создаются на небесах? Не основаны на повседневной реальности... когда двое готовы терпеть недостатки друг друга?

Robert Это не про успешные отношения, Селин. Это про любовь. И она приходит из странного и удивительного места... о котором мы ничего не знаем.

Celine Так ты тоже отвергаешь идею... что любовь — всего лишь эмоциональная адаптация... к физической потребности?

Robert Совершенно.

Celine Ты серьёзно?

Robert Судьба вмешивается в жизнь людей. В нашу, например. Судьба свела нас вместе. Она держала нас вместе. Мы были созданы друг для друга.

Celine Судьба выбрала довольно странный способ доказать это.

Robert Но в этом и есть её красота. Это необъяснимо, непредсказуемо... и абсолютно вне контроля и понимания.

Celine Но тебя чуть не убили.

Robert Но меня не убили... и вот мы здесь.

Celine Есть ли у тебя какие-то весомые доказательства всему этому?

Robert Ни одного.

Celine И ты понимаешь, что это абсурдно и иррационально?

Robert Я это знаю.

Celine Тогда почему ты в это веришь?

Robert Потому что, Селин, я мечтатель.

Celine Ну, значит, нас двое.

Robert Ты готов?

Celine Насколько я вообще могу быть готова.