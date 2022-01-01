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Христианские рождественские фильмы
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Христианские рождественские фильмы

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Путеводная звезда
Путеводная звезда
6.0
анимация
2017, США
Счастливого Рождества
Счастливого Рождества
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5.0
комедия, драма
2014, США
Рождественский коттедж
Рождественский коттедж
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6.0
биография, драма
2008, США
Маленькие женщины
Маленькие женщины
7.0
военный, семейный, мелодрама, драма
1994, США
Ночь перед Рождеством
Ночь перед Рождеством
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7.0
анимация
1951, СССР
Чудо на 34-й улице
Чудо на 34-й улице
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7.0
семейный, комедия, мелодрама, драма, фэнтези
1947, США
Эта замечательная жизнь
Эта замечательная жизнь
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7.0
семейный, драма, фантастика
1946, США
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Даже в нашей стране Рождество во многом ассоциируется с более западными традициями, ведь мы все любим и бесконечно пересматриваем такие фильмы, как «Один дома» или «Эльф», забывая о христианских рождественских фильмах. Но не стоит забывать про сакральное значение этого праздника, существующего благодаря религии. Независимо от вашего вероисповедания, расширять свой кругозор никогда не поздно, а даже очень полезно! Мы предлагаем вам ознакомиться с некоторыми новогодними фильмами, которые обращаются к истокам религиозного праздника Рождества в той или иной форме. Все фильмы из списка можно посмотреть онлайн в хорошем качестве.

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