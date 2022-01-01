Христианские рождественские фильмы

Даже в нашей стране Рождество во многом ассоциируется с более западными традициями, ведь мы все любим и бесконечно пересматриваем такие фильмы, как «Один дома» или «Эльф», забывая о христианских рождественских фильмах. Но не стоит забывать про сакральное значение этого праздника, существующего благодаря религии. Независимо от вашего вероисповедания, расширять свой кругозор никогда не поздно, а даже очень полезно! Мы предлагаем вам ознакомиться с некоторыми новогодними фильмами, которые обращаются к истокам религиозного праздника Рождества в той или иной форме. Все фильмы из списка можно посмотреть онлайн в хорошем качестве.