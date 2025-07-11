У «Магической битвы» десятки озвучек: а вот мемное «20:31» есть не во всех — разбираемся, в какой лучше смотреть

Выбор озвучки для аниме — дело тонкое. Одним важен актерский состав, другим — точность перевода, третьим — атмосферность. И когда речь заходит о «Магической битве», в большинстве случаев фанаты советуют один вариант:

«Studio Band»,

«"Студийная Банда" у меня в сердечке»,

«Лучше всего "Студийная Банда". У "Джема", например, голоса похожи, всех перепутаешь»,

«Однозначно лучшая "Студийная Банда"».

Но есть один нюанс — студия озвучила полностью лишь 2-й сезон. Причем до конца неясно, в чем именно загвоздка, ведь версии разнятся: от проблем с авторским правами до перестановок внутри команды.

Так что первый сезон можно глянуть в переводах от JAM CLUB, Dream Cast, TVShows, AniDUB или SHIZA Project — они тоже часто фигурирует в топе у зрителей. А начиная со 2-го сезона, можно вернуться к «Студийке».

Правда, стоит учесть еще одну деталь.

Если вы хотите услышать тот самый легендарный мем «20:31. Прибыл Годжо Сатору» — будьте внимательны. В версии Studio Band этот момент вообще не озвучен — на экране просто появляется текст.

А вот прочувствовать прикол всей душой можно в озвучке AniLibria, ведь это именно их рук дело. Так что если хотите наконец понять контекст шутки, выбирайте «Анилибрию» и ждите 7-ой серии 2-го сезона.

Что в итоге: обе озвучки — Studio Band и AniLibria — считаются одними из самых популярных. Но если первая популярна за общее качество, то вторая может порадовать деталями, которые другие студии пропускают.

А если ни один из топовых вариантов не зайдет, всегда можно поэкспериментировать, тем более что разнообразие позволяет. В конце концов, главное — чтобы было удобно, понятно и кайфово.

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