Темные лошадки: сериалы, колоссального успеха которых никто не мог предсказать

Понять некоторые из них — та еще задачка, но фанатеть от таких сериалов это все равно не мешает.

Предсказать бешеный успех того или иного телесериала сейчас проще простого — к примеру, тот же звездный актерский состав или интригующий сюжет помогают шоу получить дополнительное внимание еще до того, как оно выйдет на экраны. С некоторыми другими сериалами, однако, дела обстоят иначе: популярность таких долгое время оставалась под большим вопросом, а создатели и вовсе сомневались в том, что история найдет отклик у большой аудитории. В этой подборке — уже ставшие культовыми недавние телесериалы, в успех которых изначально мало кто верил.

«Разделение» (2022 — настоящее время)

Антиутопичная драма, продюсером которой выступает Бен Стиллер, рассказывает о недалеком будущем, где сотрудники компании Lumon Industries проходят специальную процедуру по разделению их рабочих и личных воспоминаний. К моменту запуска шоу стриминговый сервис Apple TV еще не был так популярен на мировом рынке, а огромный трехлетний перерыв между первым и вторым сезонами и вовсе мог «убить» сериал — тем не менее, вышедший в этом году второй сезон побил все рекорды и обеспечил «Разделению» местечко в топе стриминга.

Многим сюжет «Оставленных» мог показаться чем-то уже много раз виденным и не слишком интересным — действие разворачивается в 2011 году после того, как внезапно исчезают 2% населения планеты. Только в тот момент, когда состоялась премьера первого сезона, зрители поняли, в чем на самом деле была суть — в пост-апокалиптичном мире важен был не сам мир, а оставшиеся в нем люди, сознание которых сильно изменилось после таинственного исчезновения части человечества.

В самом начале ситком был достаточно популярен в родной Канаде, но не слишком интересовал зрителей из других стран — все изменилось, когда «Шиттс Крик» появился на Нетфликсе после выхода третьего сезона. В итоге циничная комедия стала одним из главных хитов последних лет, продолжая находить новых поклонников даже спустя несколько лет после закрытия.

Американский ремейк одноименного сериала, снятого в Великобритании, «Офис» буквально копировал оригинальное шоу слово в слово, что уже не давало большой надежды на успех. В какой-то момент создатели американской версии поняли, что аудитории больше не нужен герой, которого надо жалеть — со временем Майкл Скотт, вызывавший в основном негативные эмоции в первых сезонах, стал куда более приятным персонажем, которому зрители могли посочувствовать. В итоге решение проблемы сработало на ура, а американский «Офис» стал куда популярнее британского оригинала.

Когда HBO объявила о разработке телеадаптации «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина, фанаты романов усомнились (и не зря) в том, что сериал сможет по-настоящему точно передать все тонкости произведения, а другие и вовсе не так уж хотели очередное шоу о средневековых сражениях и драконах. В итоге «Игра престолов» покорила не только поклонников книг Мартина (хотя и ненадолго), но и тех, кто совсем ничего не ждал от подобного шоу — все благодаря интригующим персонажам и множеству интересных историй о предательстве и политических интригах.

Кстати, парочка сериалов из этого списка все же вошла в наш рейтинг телешоу с худшим финальным сезоном — почитать об этом и других похожих сериалах можно здесь.