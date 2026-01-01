Белль Дюк имеет старые счеты с Филиппом Бэнгом, который отбывает свой срок за решёткой. Для того чтобы поквитаться с Филиппом, Белль Дюк вступает в сговор с другим аферистом по имени Феликс, чтобы тот организовал побег Филиппа Бенга из тюрьмы.

Побег удаётся, но парочка заодно обманывает и Белль Дюк, исчезнув прямо из под её носа. Выясняется, что и Филипп Бэнг, в свою очередь, не прочь отомстить Белль Дюк. Для этого он задумывает грандиозную мистификацию, сродни покерному блефу…