Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Белль Дюк имеет старые счеты с Филиппом Бэнгом, который отбывает свой срок за решёткой. Для того чтобы поквитаться с Филиппом, Белль Дюк вступает в сговор с другим аферистом по имени Феликс, чтобы тот организовал побег Филиппа Бенга из тюрьмы.
Побег удаётся, но парочка заодно обманывает и Белль Дюк, исчезнув прямо из под её носа. Выясняется, что и Филипп Бэнг, в свою очередь, не прочь отомстить Белль Дюк. Для этого он задумывает грандиозную мистификацию, сродни покерному блефу…
|18 февраля 2013
|Американское Самоа
|3 августа 1978
|Венгрия
|12 августа 1976
|Германия
|13 августа 1976
|Италия
|27 ноября 1981
|Португалия
|9 сентября 1976
|США
|3 января 1977
|Турция
|21 декабря 1985
|Филиппины
|27 октября 1976
|Франция