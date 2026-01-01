Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Блеф
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 7.3
Блеф

Блеф

Bluff storia di truffe e di imbroglioni 18+
О фильме

Белль Дюк имеет старые счеты с Филиппом Бэнгом, который отбывает свой срок за решёткой. Для того чтобы поквитаться с Филиппом, Белль Дюк вступает в сговор с другим аферистом по имени Феликс, чтобы тот организовал побег Филиппа Бенга из тюрьмы.

Побег удаётся, но парочка заодно обманывает и Белль Дюк, исчезнув прямо из под её носа. Выясняется, что и Филипп Бэнг, в свою очередь, не прочь отомстить Белль Дюк. Для этого он задумывает грандиозную мистификацию, сродни покерному блефу…

Страна Италия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1976
Премьера в мире 12 августа 1976
Дата выхода
18 февраля 2013 Американское Самоа
3 августа 1978 Венгрия
12 августа 1976 Германия
13 августа 1976 Италия
27 ноября 1981 Португалия
9 сентября 1976 США
3 января 1977 Турция
21 декабря 1985 Филиппины
27 октября 1976 Франция
MPAA PG
Производство Capital Films
Другие названия
Bluff storia di truffe e di imbroglioni, Bluff, The Con Artists, Блеф, The Switch, Artystyczny kant, Blefas, Bleferi, Blöf, Blöff, Bluff - Los embrollones, Der Bluffer, Der große Bluff, Det siste stikket, Dolandırıcılar Kralı, Golpe de Mestre, High Rollers, Huijarit, I pio megali blofa, Il grande bluff, Kokopäivägangsterit - eli kuinka rikastuin huijaamalla, Koncertowe oszustwo, Le bluffeur, Super-svindlarna, Supersvindlerne, The Con Man, Um Blefe de Mestre, Zwei Köpfchen und ein Knaller, Zwei Profis schlagen zu, Zwei tolle Wanzen kochen ab, Блеф: оповідка про шахрайство і дурисвітів, Блъф
Режиссер
Серджио Корбуччи
В ролях
Энтони Куинн
Энтони Куинн
Адриано Челентано
Адриано Челентано
Коринн Клери
Аттилио Доттезио
Фортунато Арена
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.4
12 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
