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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Семейный 2004

Рейтинг фильмов в жанре семейный 2004 года

Шрэк 2
1 Шрэк 2
сказка, комедия, анимация, приключения, семейный 2004, США
8.3
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Гарри Поттер и узник Азкабана
2 Гарри Поттер и узник Азкабана
приключения, семейный, фэнтези 2004, США / Великобритания
8.3
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Алеша Попович и Тугарин Змей
3 Алеша Попович и Тугарин Змей
семейный, сказка, анимация 2004, Россия
8.2
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Волшебная страна
4 Волшебная страна
биография, семейный, драма 2004, Великобритания / США
7.8
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Губка Боб Квадратные Штаны
5 Губка Боб Квадратные Штаны
комедия, анимация, приключения, семейный 2004, США
7.3
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Смешарики
6 Смешарики
семейный, анимация 2004, Россия
7.3
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Лемони Сникет: 33 несчастья
7 Лемони Сникет: 33 несчастья
комедия, сказка, семейный, приключения 2004, США / Германия
7.1
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Скуби Ду 2: Монстры на свободе
8 Скуби Ду 2: Монстры на свободе
комедия, семейный, приключения 2004, США
6.9
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Гарфилд
9 Гарфилд
семейный, комедия, анимация 2004, США
6.2
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