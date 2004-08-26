«Гарфилд»: Рецензия Киноафиши

Знаете, я вообще-то очень люблю кота Гарфилда – толстого, ленивого и самовлюбленного пожирателя лазаньи. Тем более что по части беспредельной лени мы с ним просто родственные души. Но то мультяшный Гарфилд в мультяшном же окружении – прожорливый эгоистичный эксцентрик, вечно попадающий в ужасные передряги, у которых нет, в сущности, никакой морали – одна только падающая мебель, да еще неистребимый дух приключений, навлекаемых на безнадежную кошачью голову. Поэтому я не без некоторого трепета уселась в кресло кинотеатра и приготовилась следить за уморительными пируэтами бедового кошака с голосом Билла Мюррея и Олега Табакова. Горе мое неописуемо. Как «Ночной дозор» теперь вся Россия ассоциирует не с Рембрандтом, автором знаменитой одноименной картины 1642 года, а с Лукьяненко, Бекмамбетовым и Хабенским, точно так же моего любимого Гарфилда теперь будут знать преимущественно по этому желе из соплей, перетертых в сахаре. Поведение вышеупомянутого котяры временами подозрительно напоминает героическую душевную драму Брюса Уиллиса, ради спасения 50 негров идущего в «Слезах солнца» убивать 500. Однако самое отвратительное – это, безусловно, любовная интрига, прямолинейная и необратимая, как очередной разлив нефти в Атлантическом океане. Хозяин Гарфилда Брекин Мейер влюблен, оказывается, со школьной скамьи в Дженнифер Лав Хьюитт, ныне заслуженного ветеринара и покровителя бездомных животных. А Дженнифер Лав Хьюитт, оказывается, со школьной скамьи влюблена в Брекина Мейера – за его честность и застенчивость (тьфу!). Но просто так признаться в этом друг другу они не в состоянии – прежде нашей паре нужно завести пса, потом его потерять, потом потерять еще и кота за компанию, потом бегать и искать их по всему городу, причем Дженнифер некоторое время щеголяет в парадно-вечернем красном платье, обнажающем не только и даже не столько длинные ноги хозяйки, сколько полное отсутствие у нее вкуса. Конечно же, Дженнифер Лав Хьюитт по-своему прелестна, и я бы даже не отказалась побыть некоторое время ее подружкой, но все-таки, по-моему, она здесь – анимационный (точнее, анимированный или даже ре-анимированный) персонаж. И смеется она как-то немного странно, и пластика с мимикой у нее какие-то нарисованные – быстрые, односложные, без оттенков и переходов. Брекин Мейер – совсем никакой и в этом своем качестве очень похож на Мэтью Бродерика в «Степфордских женах», хотя внешне не похож ни капли. Настоящие звери (а собаки и кошки, за исключением Гарфилда, здесь все настоящие) прекрасны, как солнце: у них добрые глаза и широкая душа, но актеры они так себе. Точнее говоря, кошки более-менее недурственны (особенно по части состроенных глаз), собаки же никудышны, и Гарфилд переигрывает весь этот зверинец одним взмахом лапы, запускаемой в лазанью. Но играть бедолаге нечего, кроме научения правилам совместной жизни с собакой и свидетельства романтической случки Дженнифер с Брекином. Для усиления сюжета, разумеется, введен злодей, но злодей этот мало того что опереточный, так еще и элементарно несмешной: идея дрессировать собак электрошоковыми ошейниками, проиллюстрированная двумя-тремя сальто и парой визгливых вскриков, только вгоняет в сон. Временами фильм даже начинает напоминать, прости Господи, «Скуби-Ду». Если не считать нескольких забавных шуток, трюки рассчитаны на совсем уж малых детей, представляя из себя в основном проезды кошачьим пузом по горизонтальным и вертикальным поверхностям и вихляния кошачьей задницей в стойке на двух лапах. И кстати: трехмерная анимация здесь периодически дает сбой. Например, когда один из сотрудников конторы, где держат отловленных бродячих животных, берет Гарфилда на руки, отчетливо виден здоровенный зазор между человеческими руками и нарисованным котом. Если бы фильм сделали, скажем, в России, это можно было б и не заметить, сославшись на гипотетические скудость опыта и бюджета. Но в Голливуде, который на таких делах не то что собаку, а целую звероферму съел, видеть подобные вещи странно. Алина Воронцова