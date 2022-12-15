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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Драма 2000

Рейтинг фильмов в жанре драма 2000 года

Изгой
1 Изгой
приключения, драма 2000, США
8.8
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Гладиатор
2 Гладиатор
приключения, драма, боевик 2000, Великобритания / США
8.6
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Малена
3 Малена
военный, драма, мелодрама 2000, Италия / США
8.2
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Реквием по мечте
4 Реквием по мечте
драма, криминал 2000, США
8.2
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Патриот
5 Патриот
драма, военный, боевик 2000, Германия / США
8.1
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Шоколад
6 Шоколад
драма, комедия, мелодрама 2000, Великобритания / США
8.0
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Американский психопат
7 Американский психопат
ужасы, триллер, драма 2000, США / Канада
7.5
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Билли Эллиот
8 Билли Эллиот
драма, комедия 2000, Великобритания / Франция
7.3
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Пляж
9 Пляж
драма, триллер, приключения 2000, США / Великобритания
7.3
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