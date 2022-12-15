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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Детский 2019

Рейтинг фильмов в жанре детский 2019 года

Холодное сердце 2
1 Холодное сердце 2
анимация, семейный, детский 2019, США
8.6
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Angry Birds 2 в кино
2 Angry Birds 2 в кино
анимация, детский 2019, США
7.8
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Фиксики против кработов
3 Фиксики против кработов
анимация, детский 2019, Россия
7.8
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История игрушек 4
4 История игрушек 4
комедия, фэнтези, детский, семейный 2019, США
7.7
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Снежная королева: Зазеркалье
5 Снежная королева: Зазеркалье
анимация, детский, семейный, приключения, фэнтези 2019, Россия
7.2
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Иван Царевич и Серый Волк 4
6 Иван Царевич и Серый Волк 4
анимация, детский 2019, Россия
6.9
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