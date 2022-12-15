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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Анимация 2006

Рейтинг фильмов в жанре анимация 2006 года

Добрыня Никитич и Змей Горыныч
1 Добрыня Никитич и Змей Горыныч
сказка, комедия, анимация, семейный, приключения 2006, Россия
8.3
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Ледниковый период 2: Глобальное потепление
2 Ледниковый период 2: Глобальное потепление
комедия, семейный, анимация 2006, США
8.2
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Смывайся!
3 Смывайся!
семейный, комедия, анимация 2006, США / Великобритания
7.8
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Артур и Минипуты
4 Артур и Минипуты
анимация, сказка, семейный 2006, США / Франция
7.7
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Лесная братва
5 Лесная братва
анимация, семейный, комедия 2006, США
7.6
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Сезон охоты
6 Сезон охоты
анимация, приключения, семейный, комедия 2006, США
7.5
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Тачки
7 Тачки
семейный, комедия, анимация 2006, США
7.4
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Помутнение
8 Помутнение
триллер, драма, анимация, мистика, фантастика 2006, США
7.4
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Гарфилд 2
9 Гарфилд 2
анимация, семейный, комедия 2006, Великобритания / США
7.0
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