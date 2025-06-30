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Киноафиша Новости На роль нового Джеймса Бонда рассматриваются Том Холланд, Джейкоб Элорди и Харрис Дикинсон

На роль нового Джеймса Бонда рассматриваются Том Холланд, Джейкоб Элорди и Харрис Дикинсон

30 июня 2025 12:42
На роль нового Джеймса Бонда рассматриваются Том Холланд, Джейкоб Элорди и Харрис Дикинсон

Amazon рассчитывает выпустить 26-й фильм о Бонде в 2028 году.

На прошлой неделе стало известно, что следующую картину о Джеймсе Бонде поставит признанный канадский режиссер Дени ВильневДюна», «Прибытие», «Бегущий по лезвию 2049»). Теперь, когда студия Amazon MGM получила полный контроль над этой франшизой и заручилась участием Вильнева, ключевым становится вопрос, кто именно воплотит новую версию агента 007.

Хотя никаких официальных сведений пока нет, авторитетный ресурс Variety со ссылкой на свои источники сообщает, что новые продюсеры бондианы хотят пригласить британского актера в возрасте до 30 лет. Ранее фаворитами на роль Бонда назывались Аарон Тейлор-Джонсон, Генри Кавилл и Идрис Эльба, но всем им уже далеко за 30. По данным инсайдеров, шорт-лист Amazon возглавляют Том ХолландЧеловек-паук»), Харрис ДикинсонПлохая девочка») и Джейкоб ЭлордиСолтберн»), хотя последний не англичанин, а австралиец. Согласно имеющимся данным, никаких переговоров с этими актерами пока не было.

Выбирая режиссера, руководство Amazon тоже имело на примете несколько кандидатур. Кроме Вильнева, в этом списке были Альфонсо Куарон, Кристофер Нолан, его брат Джонатан, Эдвард Бергер и Эдгар Райт. Вильнев заключил контракт на один фильм о Бонде. Кроме того, у него не будет права на окончательный монтаж.

Фото: Getty Images
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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