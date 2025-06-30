На роль нового Джеймса Бонда рассматриваются Том Холланд, Джейкоб Элорди и Харрис Дикинсон

На прошлой неделе стало известно, что следующую картину о Джеймсе Бонде поставит признанный канадский режиссер Дени Вильнев («Дюна», «Прибытие», «Бегущий по лезвию 2049»). Теперь, когда студия Amazon MGM получила полный контроль над этой франшизой и заручилась участием Вильнева, ключевым становится вопрос, кто именно воплотит новую версию агента 007.

Хотя никаких официальных сведений пока нет, авторитетный ресурс Variety со ссылкой на свои источники сообщает, что новые продюсеры бондианы хотят пригласить британского актера в возрасте до 30 лет. Ранее фаворитами на роль Бонда назывались Аарон Тейлор-Джонсон, Генри Кавилл и Идрис Эльба, но всем им уже далеко за 30. По данным инсайдеров, шорт-лист Amazon возглавляют Том Холланд («Человек-паук»), Харрис Дикинсон («Плохая девочка») и Джейкоб Элорди («Солтберн»), хотя последний не англичанин, а австралиец. Согласно имеющимся данным, никаких переговоров с этими актерами пока не было.

Выбирая режиссера, руководство Amazon тоже имело на примете несколько кандидатур. Кроме Вильнева, в этом списке были Альфонсо Куарон, Кристофер Нолан, его брат Джонатан, Эдвард Бергер и Эдгар Райт. Вильнев заключил контракт на один фильм о Бонде. Кроме того, у него не будет права на окончательный монтаж.