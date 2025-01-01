Меню
Алан Алда
Награды
Награды и номинации Алан Алда
Alan Alda
О персоне
Фильмография
Награды
Оскар 2005
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1983
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1982
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Золотой глобус 1981
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1980
Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1976
Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1975
Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1995
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1979
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1978
Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1977
Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1974
Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1973
Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1969
Most Promising Newcomer - Male
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1982
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Outstanding Writing in a Comedy Series
Номинант
Outstanding Directing in a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Writing in a Comedy or Comedy-Variety or Music Series
Победитель
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Directing in a Comedy or Comedy-Variety or Music Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Directing in a Comedy Series
Победитель
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Writing in a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1974
Best Lead Actor in a Comedy Series
Победитель
Actor of the Year - Series
Победитель
Best Lead Actor in a Drama
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1983
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Directing in a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1981
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Directing in a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1980
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Directing in a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1978
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Directing in a Comedy Series
Номинант
Outstanding Lead Actor in a Drama or Comedy Special
Номинант
Outstanding Writing in a Comedy Series
Номинант
Outstanding Directing in a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1976
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Directing in a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1975
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Directing in a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Comedy Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 1993
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
