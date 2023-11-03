Каскадер Райан Гослинг становится Джейсоном Борном в трейлере боевика The Fall Guy

Кинокомпания Universal Pictures выпустила первый трейлер комедийного боевика The Fall Guy с именитым актерским составом. Главные роли исполнили Райан Гослинг, Эмили Блант, Аарон Тейлор-Джонсон и Ханна Уэддингхэм. Режиссером выступил Дэвид Литч, ранее снявший такие картины, как «Дэдпул 2», «Быстрее пули», «Джон Уик 2» и «Никто».

Фильм является вольной адаптацией одноименного сериала, который выходил в США в 1980-х годах. Гослинг сыграл каскадера по имени Кольт Сиверс, который выполняет всевозможные опасные трюки на съемках блокбастеров, из раза в раз рискуя своей жизнью. Очередным рабочим местом Кольта становится съемочная площадка картины, где он в качестве дублера подменяет гламурную голливудскую звезду в лице Тома Райдера (Тейлор-Джонсон). Когда Райдер таинственным образом исчезает, Кольту доводится взяться за расследование этого дела, превратившись в шпиона в духе Джейсона Борна. Тем временем продюсер в исполнении Уэддингхэм пытается скрыть пропажу Райдера от студийных боссов и СМИ. Блант сыграла Джоди Морено, которая является режиссером проекта, а также бывшей девушкой Кольта.

The Fall Guy — весьма личный проект для Лича, поскольку его карьера в кино началась именно в качестве каскадера.

В актерский состав также вошли Стефани Сюй, Уинстон Дьюк и Ли Мэйджорс, исполнивший главную роль в оригинальном экшен-сериале. Сценарий предстоящего фильма написал Дрю Пирс («Форсаж: Хоббс и Шоу», «Железный человек 3»).

Мировая премьера The Fall Guy намечена на 29 февраля 2024 года.