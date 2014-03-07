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Анатолий Кузнецов
Анатолий Кузнецов Anatoly Kuznetsov
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Анатолий Кузнецов

Anatoly Kuznetsov

Дата рождения
31 декабря 1930
Возраст
83 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
7 марта 2014
Место рождения
Москва, СССР

Биография Анатолий Кузнецов

Анатолий Кузнецов родился 31 декабря 1930 года в Москве. Обучался на вокальном отделении музыкального училища им. М. М. Ипполитова-Иванова, после чего поступил в Школу-студию им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТ. На третьем курсе впервые появился в кино, сыграв ученого Николая Желудева в фильме «Опасные тропы» (1954). В 1958 году вошел в актерскую труппу Театра-студии киноактера. Параллельно продолжал регулярно сниматься в фильмах. Прославился Кузнецов благодаря роли красноармейца Федора Сухова в знаменитой картине Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни» (1969). Всего на счету Кузнецова более сотни ролей в кино, включая фильмы «Друг мой, Колька!..» (1961), «Горячий снег» (1972) и мини-сериалы «На углу, у Патриарших» (1995) и «Турецкий гамбит» (2006). Ушел из жизни 7 марта 2014 года вследствие онкологического заболевания.

Популярные фильмы

И была война 0.0
И была война (2010)
МосГаз 0.0
МосГаз (2012)

Фильмография Анатолий Кузнецов

Жанр
Год
Все 2 Сериалы 2 Актер 2
МосГаз
МосГаз
драма, детектив 2012, Россия
И была война
И была война
драма, военный 2010, Россия
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