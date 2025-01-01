Меню
Роберт Олтмен
Награды
Награды и номинации Роберт Олтмен
Robert Altman
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Роберт Олтмен
Оскар 2006
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Оскар 2002
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Оскар 1994
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1993
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1976
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1971
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 1992
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1970
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Каннский кинофестиваль 1996
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1987
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1986
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1977
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1972
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 1994
Лучший сценарий
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1976
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1971
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Directing in a Drama Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Individual Achievement in Directing in a Variety or Music Program
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Best Direction
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
Best Direction
Номинант
Best Screenplay
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1971
Best Direction
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1996
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1993
Golden Lion
Победитель
Best Film
Победитель
Competition
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2000
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1983
Golden Lion
Номинант
Берлинале 2006
Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2002
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Победитель
Берлинале 1999
Премия Гильдии немецких артхаусных кинотеатров
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1985
Форум нового кино
Победитель
Берлинале 1976
Золотой берлинский медведь
Победитель
