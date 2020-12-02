«ДНК»: Рецензия Киноафиши

Когда умирает Эмир – патриарх семейства Фелла, его многочисленные потомки вынуждены оставить свои междоусобицы и совместными усилиями организовать похороны. Сильнее всего смерть Эмира ударила по одной из его внучек – Нэж – и пробудила в ней интерес к алжирским корням деда. В середине прошлого века тот был вынужден покинуть родину и переехать во Францию, против колониальной администрации которой он когда-то сражался в войне за независимость своей страны. Подав документы на алжирское гражданство и подробно изучив историю франко-алжирского конфликта, Нэж решается сделать ДНК-тест и убедиться, что по ее венами действительно течет алжирская кровь.

«ДНК» начнется как семейная драма. В прошлом Эмир – революционер и вольнодумец, а в настоящий момент – старик с болезнью Альцгеймера. Тем не менее он – столп семейства Фелла, члены которого относятся к нему с трепетом, уважением и восхищением. Благодаря ему семейные узы еще удерживают потомство вместе, но внезапная смерть Эмира грозит семье распадом. В этот момент действие закручивается вокруг одного персонажа – Нэж – в исполнении режиссера картины Майвенн.

ДНК

Фокус смещается с проблем семьи на проблемы главной героини, основная из которых – кризис идентичности. Она хватается за деда, как за последнюю нить, связывающую ее с почти утраченными корнями, но в погоне за своим национальным самосознанием Нэж начинает забывать, каким на самом деле был Эмир, и создает в своем воображении его альтернативную версию: не атеиста, а мусульманина, не ненавистника института церкви, а покорно следующего всем ее заветам верующего. Иронично, что не она одна оказывается заложницей придуманного ей идеала: у каждого члена семейства Фелла есть свое мнение о том, кем на самом деле был любимый всеми отец/дед/прадед. Зритель не узнает, за кем из них правда. Сам Эмир не в силах говорить, а книга о его жизни, которую составила Нэж для себя и своей семьи на память, хотя и была написана во времена, когда Эмир еще мог рассказывать истории, останется достоянием семьи: зрителю удастся увидеть лишь пару трогательных фотографий из нее. Но, может, не так уж важно, каким на самом деле был Эмир? Кажется, что для режиссера гораздо важнее показать, какое влияние он оказал на своих потомков.

ДНК

В своем новом фильме Майвенн собрала актерский состав из фантастических талантов французского кино. Фанни Ардан в роли деспотичной матери, убежденной, что причинение боли (пусть и собственным детям) – единственный путь к воспитанию стойкой личности; Луи Гаррель – близкий друг Нэж Франсуа, чьи шутки органично вписываются в тяжелую атмосферу скорби, а рациональный склад ума становится противовесом для взрывного характера главной героини; наконец Марина Вакт, сыгравшая отстраненную сестру Лилу. Она и Нэж – антиподы друг друга, потому неудивительно, что им сложно поладить, но в конечном итоге оказывается, что это не мешает им поддерживать друг друга.

Никогда еще так сильно не проявлялась способность Майвенн манипулировать чувствами зрителя. В считанные секунды то, что началось как словесная перепалка, эскалирует в острый конфликт с криками и переходом на личности, и хотя о героях толком ничего не известно, невольно принимаешь сторону одного из них, начинаешь чувствовать его ярость сам. Ассоциировать себя с персонажами не получается, но их эмоции все равно очень хорошо считываются и перебрасываются на зрителя. Майвенн писала сценарий вместе с Матье Деми, который незадолго до начала работы над фильмом потерял мать – режиссера Аньес Варда. Чувство утраты, которое испытывает в первую очередь главная героиня, на экране выглядит очень убедительно: страдание вещизмом как способ удержать того, кого уже не увидишь, апатия и злость, вызванная тем, что другие слишком быстро начали двигаться дальше.

ДНК

На сегодняшний день «ДНК» можно назвать самым личным фильмом Майвенн. Он не о том, что лучше семьи, какой бы она ни была, человечество пока ничего не придумало и потому за нее нужно держаться. Напротив, разрыв семейных уз начнется почти сразу после смерти Эмира, когда Нэж признается матери, что та внушает ей страх, а потому она больше не хочет ее видеть, хотя и любит. Это кино о поисках себя: в корнях ли своих предков, в музыке ли, или в разрыве отравляющих жизнь отношений.

«ДНК» наверняка понравится тем, кто устал от глянцевого изображения семей, в которых все друг другу улыбаются, а ссорятся только по пустякам: Майвенн очень реалистично удается перенести на экран хаос семейных конфликтов, возникающих на почве колоссальных различий мировоззрений близких родственников. Катарсис, который испытываешь вместе с Нэж после окончания ее поисков, невольно заставляет самому задуматься о том, откуда ты родом.