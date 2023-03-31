«Три мушкетёра: Д’Артаньян»: Рецензия Киноафиши

Историко-приключенческий роман Александра Дюма – отца «Три мушкетера» не дает покоя кинематографистам почти так же, как «Ромео и Джульетта». Оно и понятно: Дюма взял реально существующий род войск, превратил его в своего рода братство мечты и прописал четкую добродетельную линию, не лишенную юмора и простых человеческих грехов. Это сейчас дети хотят поступить в Хогвартс и найти своих Рона и Гермиону (потому что в душе мы все Гарри Поттеры). А для иного поколения именно три мушкетера были друзьями мечты (потому что в душе мы все, конечно же, д’Артаньяны). Достаточно вспомнить фильм «Миллионер из трущоб», где в мушкетеры посвящают даже девочку, чтобы понять: эта история никого не оставляет равнодушными. Однако из 150, по разным данным, экранизаций найти удачную очень сложно. Есть в этой истории что-то такое, что заставляет режиссеров раз за разом давать осечку. Конечно, зритель советский с пеной у рта будет защищать четырехсерийный телефильм Георгия Юнгвальд-Хилькевича. И небезосновательно: несмотря на водевильность, картина довольно близко предает книжный тест. А сколько цитат и мемов она породила. Эгей, канальи! Ну и кастинг, если откинуть некоторые возрастные несостыковки, блестящий. Но это для нашего глаза. А зрители помоложе с большей вероятностью оценили боевитый фарс от Пола У.С. Андерсона, где всех актеров на второй план задвинула его жена, Милла Йовович. Или версию Сергея Жигунова, который открыл киномиру Риналя Мухаметова – пожалуй, самого убедительного д’Артаньяна в плане своей молодости и умения скакать на лошади. В конце марта в прокат вышли британские «Три мушкетера», которые стали очередным доказательством: историческую ненависть англичан к французам не искоренить. Поэтому вся надежда сейчас возложена на масштабный двухчастный проект, снятый на родине Дюма, произведения и самих мушкетеров. С одной стороны, хочется спросить: ну зачем? Опять? Неужели нет других исторических сюжетов, которые можно превратить в масштабное приключенческое кино. С другой стороны, убедительный кастинг, убедительный трейлер, который не обещает костюмированного карнавала для глаз, а скорее историю про жизнь в первой половине 17-го века, и убедительный производитель – сама Франция со всей ее сохранившейся натурой.

Молодой и вспыльчивый гасконец д’Артаньян едет в Париж, чтобы поступить на службу к мушкетерам – легендарным войскам, которые всегда честно служили королю Франции. Но именно сейчас мушкетеры переживают не лучшие времена: они скомпрометированы кардиналом и его гвардейцами, а в рядах немало протестантов, с которыми Франция официально в контрах. Ведь король – католик. И сохранение единой государственной конфессии равно сохранению трона. Дальше все по тексту: гасконец вспылил, вызвал на дуэль трех друзей, а когда все собрались, помог Атосу, Портосу и Арамису отбиться от все тех же гвардейцев кардинала. Так зародилась дружба.

Режиссер Мартен Бурбулон сохранил самые ключевые сюжеты внутри этой большой истории, за что ему спасибо, потому что, например, в британской версии решили, что королева и ее подвески – это лишнее. А как без подвесок, вопрошает мозг, который помнит наизусть Мерлезонский балет. Но усилил политическую и, как следствие, личную драму некоторых персонажей, чтобы его кино, которое из-за своей литературной основы всегда готово упасть в балаган, держало интригу, интерес и серьез. Раскол не столько церкви, сколько самих верующих в стране объясняет большую часть проблем и интриг в картине. Та же любовь королевы Анны к герцогу Бэкингему становится не просто изменой, а государственной изменой. Не говоря о том, что пришлось переосмыслить обожаемого многими Атоса, чтобы триллерное ощущение раскола ощущалось и в знаменитом квартете.

Три мушкетёра: Д’Артаньян

Еще Мартен Бурбулон уважил объем произведения, которое писалось как литературный сериал, и выдающуюся французскую экранизацию 1961 года с Жераром Баррэ, которая была разделена на две полнометражные части: «Подвески королевы» и «Месть миледи». В современном прокате будет также два фильма, снятых одновременно, но подзаголовки у них попроще – «Д’Артаньян» и «Миледи», что сути особо не меняет.

А еще Мартен Бурбулон решил, как и многие до него, наплевать на возрастные условности и взять на главные роли реальных кинозвезд и хороших актеров, вместо того чтобы превратить свой фильм в воспитание новых селебрити. Франсуа Сивилю – самому, пожалуй, малоизвестному французу тут – 33. Но поскольку он в образе д’Артаньяна ведет себя откровенно по-детски, если не сказать – придурковато, можно поверить, что этот не 18-летний гасконец жизни еще не нюхал. Лина Кудри, хоть и известнее своего киновозлюбленного, отлично дополняет пару, наивную и оттого обреченную. А дальше раскрываем веер с именами: Атоса с истерзанной душой сыграл Венсан Кассель, которому мои коллеги после публикации характер-постеров сразу приписали роль постаревшего д’Артаньяна – так он похож в этом образе на Михаила Боярского. Ромен Дюрис в своей утонченности логично перевоплотился в Арамиса. И кажется, иного выбора и быть не могло. Пио Мармая, Портоса, возможно, публика тоже не знает. Но он очарователен и не второстепенен на фоне звездных кинодрузей.

Три мушкетёра: Д’Артаньян

Роль Миледи отдали главной femme fatale современной Франции – Еве Грин. И не сказать, что она сильно старается, но, как и в случае с Дюрисом, иного выбора представить невозможно. Звезда «Призрачной нити» и, что важнее, недавнего «Корсажа» Вики Крисп предстает в образе королевы Анны. Ее образ настолько классический, что фемоптика просто идет трещинами, глядя на нее. Она эффектная и царственная, но одновременно слабая и уж точно ничего не решает. Она умеет носить королевские наряды и бросать уничижающие взгляды на кардинала, но революцию в этом кино она явно производить не собирается. Она будет ходить рука об руку с действительно удачным выбором на роль Людовика XIII – Луи Гаррелем. У актера сейчас персональная волна в российском прокате: не успели закончиться показы «По правилам и без», как сначала выходит «Тень Караваджо», где он играет безжалостного следователя инквизиции, а неделей позже – вот, «Мушкетеры». И это три совершенно разные краски, которые объединяет лишь способность актера приспособиться к каждой, как хамелеон, не теряя персональной узнаваемости. Остался кардинал Ришелье. Все давно уже забили на то, что по книге Ришелье был нетипично молодым – так его описывал сам Дюма. Главного интригана Франции исполнил 53-летний Эрик Руф. И кажется, основной его выход зрителей ждет в декабре, когда на экраны выйдет «Месть миледи».

Одна из самых сильных сторон этого фильма – его эстетика. Конечно, из-за эпохи это кино легко назвать костюмным. Но уж точно никак не карнавальным. Никаких голубых плащей или блестящих пластиковой новизной перьев, покачивающихся на шляпах. Мушкетеры предпочитают кожаные плащи и брюки, размятые годами носки. Дамы не похожи на павлинов. Французский шик в действии. Это кино визуально как будто бы темнее по выбранным тонам, чем все предыдущие его версии, но этот натурализм идет ему только на пользу. Париж и его окрестности – это грязь и конюшни, а дворцовые комнаты не похожи на музеи. На контрасте легко поверить, что в этой стране есть люди, недовольные жизнью, и король, который с трудом представляет себе реальное положение дел. В этом фильме визуально есть именно кино, а не театр, сыгранный под открытым небом.

Три мушкетёра: Д’Артаньян

И есть современная камера, летающая внутри любой заварушки. Потому что динамика в «Мушкетерах» Бурбулона самая что ни на есть современная. Благородством в бою тут не отличается никто. А одна сцена с участием Арамиса немало и, может даже, неприятно удивит поклонников именно этого мушкетера. Это драки с применением холодного колющего и тяжелого огнестрельного оружия. Одновременно. И чтобы уследить за ними, показать соперников и не упустить из виду ни одного из квартета, а заодно впечатлить публику, нет ничего лучше, чем съемка одним кадром. Камера помогает показать трогательный момент, когда без пяти минут дуэлянты становятся единым организмом, а заодно задает ритм картине и сообщает зрителю: скучных боев здесь точно не будет.

Этих «Мушкетеров» действительно интересно смотреть. Они достаточно натуралистичные, чтобы не бесить тех, кто терпеть не может водевили и мюзиклы; они достаточно точны, чтобы не отвадить тех, кто любит побуквенные экранизации; они достаточно изобретательны для тех, кто, наоборот, предпочитает смотреть трактовки и интерпретации, и они совершенно точно хорошо сыграны и сняты, чтобы оказаться в топ-3 вашего личного выбора, что посмотреть в кинотеатре в ближайшие выходные.