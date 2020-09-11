История молодой девушки по имени Нейдж, которая после смерти дедушки решает исследовать свои алжирские корни.

Нейдж, разведенная мать троих детей, регулярно навещает Эмира, своего алжирского деда, который сейчас живет в доме престарелых. Она обожает своего деда и восхищается им, ведь он не только опора семьи, но и когда-то смог вырастить Нейдж и, прежде всего, защитить от токсичности ее родителей. Отношения между многими членами этой семьи достаточно сложные и таят в себе многочисленные обиды. Когда Эмир Феллах умирает в парижском доме престарелых, это становится ударом для всех, но особенно для его внучки. К счастью, она может рассчитывать на поддержку и юмор Франсуа (Луи Гаррель), своего бывшего. Три поколения собираются вместе, чтобы отдать дань уважения главе семейства: дочери, внуки и правнуки Эмира Феллаха.

Смерть деда вызовет глубокий кризис идентичности у Нейдж. Эмир Феллах переехал во Францию в 1960-х годах и, как и многие эмигранты из Северной Африки, поселился в пригороде Парижа. Все это мы узнаем из семейного альбома, который Нейдж сделала, чтобы помочь деду, страдающим болезнью Альцгеймера, помнить о своем прошлом, и чтобы записи об Эмире остались для его многочисленных потомков. Вскоре становится очевидно, что альбом более или менее предназначен для самой Нейдж. Она переживает глубокую депрессию и не может вернуться к нормальной жизни. После кончины Эмира Нейдж становится все более одержимой своими алжирскими корнями. Она покупает каждую книгу и просматривает каждый документальный фильм на эту тему, проходит ДНК-тест, чтобы точно узнать, какой процент ее генов происходит от родины деда, и в конечном итоге решает получить алжирское гражданство.