История молодой девушки по имени Нейдж, которая после смерти дедушки решает исследовать свои алжирские корни.
Нейдж, разведенная мать троих детей, регулярно навещает Эмира, своего алжирского деда, который сейчас живет в доме престарелых. Она обожает своего деда и восхищается им, ведь он не только опора семьи, но и когда-то смог вырастить Нейдж и, прежде всего, защитить от токсичности ее родителей. Отношения между многими членами этой семьи достаточно сложные и таят в себе многочисленные обиды. Когда Эмир Феллах умирает в парижском доме престарелых, это становится ударом для всех, но особенно для его внучки. К счастью, она может рассчитывать на поддержку и юмор Франсуа (Луи Гаррель), своего бывшего. Три поколения собираются вместе, чтобы отдать дань уважения главе семейства: дочери, внуки и правнуки Эмира Феллаха.
Смерть деда вызовет глубокий кризис идентичности у Нейдж. Эмир Феллах переехал во Францию в 1960-х годах и, как и многие эмигранты из Северной Африки, поселился в пригороде Парижа. Все это мы узнаем из семейного альбома, который Нейдж сделала, чтобы помочь деду, страдающим болезнью Альцгеймера, помнить о своем прошлом, и чтобы записи об Эмире остались для его многочисленных потомков. Вскоре становится очевидно, что альбом более или менее предназначен для самой Нейдж. Она переживает глубокую депрессию и не может вернуться к нормальной жизни. После кончины Эмира Нейдж становится все более одержимой своими алжирскими корнями. Она покупает каждую книгу и просматривает каждый документальный фильм на эту тему, проходит ДНК-тест, чтобы точно узнать, какой процент ее генов происходит от родины деда, и в конечном итоге решает получить алжирское гражданство.
Премьера фильма «ДНК» изначально должна была состояться на Каннском кинофестивале в мае 2020 года, однако смотр был отменен из-за пандемии COVID-19. Мировая премьера фильма состоялась 11 сентября 2020 года на кинофестивале в Довиле. Вскоре после этого стриминговый сервис Netflix приобрел права на распространение фильма на территории США, Канады, Великобритании, Новой Зеландии, ЮАР и Ближнего Востока.
Фильм является совместным производством Франции и Алжира.
Режиссером «ДНК» выступила Майвенн Ле Беско, которую многие знают просто как Майвенн. Это пятый режиссерский проект известной французской актрисы. За свои картины «Извините меня», «Полисс», «Мой король» она удостоилась номинаций на кинофестивалях «Сезар». Также «Полисс» и «Мой король» вошли в программы Каннского кинофестиваля разных лет, а «Полисс» получил приз жюри.
Майвенн можно увидеть в фильмах режиссера Люка Бессона «Леон» и «Пятый элемент». Актриса с 16 лет жила вместе с режиссером в США. После расставания с Люком Бессоном Майвенн решила вернуться во Францию, где играла комедийные роли, а после попробовала себя в роли режиссера.
Майвенн Ле Беско сама сыграла роль Нейдж и выступила соавтором сценариста Матье Деми.
Тема картины «ДНК» близка режиссерке. Мать самой Майвенн Ле Беско из Алжира, а отец вьетнамского происхождения.
В фильме «ДНК» снялись известные французские звезды: Фанни Ардан («Прекрасная эпоха», «Лучшие дни впереди»), Луи Гаррель («Мечтатели», «Честный человек»), Марина Вакт («Молода и прекрасна», «Двуличный любовник»).
Нэж — красавица с макияжем и с родней как у Эми Уайнхаус, научилась играючи уживаться и со вспыльчивой матерью, и с эгоистичной сестрой, и со своим вечно иронизирующим бывшим, но абсолютно растерялась, когда из жизни ушел ее любимый дедушка. Прожив долгую яркую жизнь, которая началась в Алжире, а закончилась в Париже, дед оставил Нэж не только бойкий характер, но и вопросы идентичности, которые волнуют не одно поколение современных французов. Нэж решается сделать ДНК тест. Впрочем, ее сердце делает выбор, не дождавшись результатов…