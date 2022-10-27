«Вечно молодые»: Рецензия Киноафиши

В рамках кинофестиваля «Послание к человеку — 2022» состоялся показ фильма «Вечно молодые», который участвовал в основной программе Каннского фестиваля 2022 года. Это история молодых актеров, познающих себя в нестабильном мире. Киноафиша пытается разобраться, как выглядит портрет французских молодых людей 80-х годов.

На дворе 1986 год. Молодежь живет здесь и сейчас. Кто-то принимает наркотики, кто-то рано создает семью, а кто-то панически боится СПИДа и живет в постоянном страхе. Но все они хотят одного — найти свое место в этом мире. Один из таких людей приходит на пробы в знаменитую театральную школу, чтобы стать актером. После проб оставят всего 12 счастливчиков. Им предстоит пройти длинный путь и познать себя, чтобы поставить на большой сцене пьесу Чехова.

Одной из этих счастливчиков становится Стэлла. Она выросла в богатой семье и до сих пор живет в мире, полном удобств и роскоши. Кажется, актерство для нее — очередная блажь, попытка занять себя хоть чем-то и, возможно, найти интересную компанию для общения. С последним все складывается отлично. Сначала она знакомится с будущей лучшей подругой Адель, а затем встречает большую любовь — Этьена.

Вечно молодые

Молодость в картине исключительно наивная и незрелая. Поначалу, кажется, эта характеристика касается лишь главной героини, которая выросла в тепличных условиях. Но так в фильме выглядят все актеры. Как будто будущего не существует, время не лечит и все случается только раз. Максимализм во всех его проявлениях. Жизнь героев следует за собственной инфантильностью. Она не позволяет принимать рациональные решения и отключает разум в пользу сердца. Хотелось бы написать, что через актерскую игру персонажи познают себя и становятся лучше, но здесь их тоже поджидает очередное бесконтрольное падение в бездну. Преподаватели также потакают низменным инстинктам и желаниям. Такая модель легко становится образцом для подражания. Они напоминают взрослого собутыльника, безуспешно пытающегося угнаться за своей утерянной молодостью. Все персонажи, несмотря на возраст, топчутся на месте и играют в перманентное саморазрушение.

Сама история выглядит претенциозно, напыщенно и смешно. Именно так, как и воспринимается молодость в воспоминаниях. Там, за стремительным весельем и кучей слишком поспешных решений, всегда стоит незрелость. Тогда казалось, что ты все знаешь. Просто не можешь справиться с потоком нахлынувших разом эмоций, ведь ты остро чувствуешь мир. Правда, в «Вечной молодости» цена ошибки и попытка спрятаться в свою скорлупу оказывается слишком высокой. Самым простым и рабочим способом, конечно, становятся тяжелые наркотики. В этом возрасте они неразрывно идут рука об руку с верой в то, что «можно легко завязать, просто стоит захотеть». О мелькающих сигаретах тут даже не задумываешься. Их персонажи употребляют как леденцы и не вынимают изо рта.

Вечно молодые

В какой-то момент личные страхи, трагедии и зависимости, которых и так хватает, чтобы поломать жизнь, переплетаются с реальностью. Сначала герои слишком близко столкнутся со СПИДом, а затем окажутся современниками трагедии на Чернобыльской АЭС. Мир начинает внушать молодым ужас. Еще раз напоминать, что не стоит надеяться на будущее. Дальше будет только хуже. Героев как будто подталкивают к пропасти и дают понять: жизнь как вспышка и самоуничтожение — не такой уж и бесполезный выбор. Где-то рядом маячит многозначительный и ранний Чехов. Здесь ставят эпизоды из «Платонова». Неожиданно вмешивается в происходящее и Высоцкий, музыка которого начинает играть на фоне.

Название «Вечно молодые», видимо, можно трактовать по-разному. То ли все рано умрут, то ли кому-то не повезет и придется молодиться. Нам покажут оба варианта, но все равно не оставят выхода. Зрелость как будто избегает попадать в кадр объектива. Такое ощущение, что из этой молодости нельзя вынести урок. У нее слишком мал срок жизни. Ее предназначение — эффектно сгореть в собственных душевных терзаниях. Никакого хеппи-энда, ведь для него нужно заполнить бездонную пустоту внутри собственный души. А это, как показывает картина, просто невозможно.