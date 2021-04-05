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Летиция Каста
Летиция Каста
Laetitia Casta
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Летиция Каста
Laetitia Casta
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Дата рождения
11 мая 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Личные связи
Луи Гаррель
в браке с 2017 года
Биография Летиция Каста
Родилась 11 мая 1978 года. Пон-Одмер, Нормандия, Франция.
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Фильмография Летиция Каста
Этот новый мир
комедия
2021, Франция
5.0
Честный человек
драма
2019, Франция
6.0
Горизонты
драма
2019, Швейцария / Бельгия
6.0
Идеальный дворец Фердинанда Шеваля
драма, биография, исторический
2018, Бельгия / Франция
7.0
Вот так подружка
комедия
2014, Италия
2.0
Красотки в Париже
комедия
2013, Франция
6.0
Не входить, мы не одеты
комедия
2012, Франция
5.0
Порочная страсть
драма, триллер
2012, США
7.0
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Статьи о персоне
СМИ: 42-летняя Летиция Каста стала мамой в четвертый раз
Звезда родила сына.
Написать
5 апреля 2021 09:28
СМИ: 42-летняя Летиция Каста станет мамой в четвертый раз
Отцом ребенка, вероятнее всего, станет ее супруг, актер Луи Гаррель.
Написать
1 февраля 2021 16:38
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Луи Гаррель
Louis Garrel
в браке с 2017 года
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