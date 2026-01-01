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Летиция Каста
Летиция Каста Laetitia Casta
Связи Летиция Каста
Луи Гаррель
Луи Гаррель в браке с 2017 года
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Летиция Каста

Laetitia Casta

Дата рождения
11 мая 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Понт-Одеме, Франция
Рост
170 см
Цвет глаз
голубой
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Биография Летиция Каста

Родилась 11 мая 1978 года. Пон-Одмер, Нормандия, Франция.

Связи Летиция Каста
Луи Гаррель
в браке с 2017 года Луи Гаррель

Популярные фильмы

Генсбур. Любовь хулигана 7.3
Генсбур. Любовь хулигана (2010)
Идеальный дворец Фердинанда Шеваля 7.1
Идеальный дворец Фердинанда Шеваля (2018)
Порочная страсть 6.9
Порочная страсть (2012)

Фильмография Летиция Каста

Преступление на третьем этаже 6.3
Преступление на третьем этаже Le crime du 3e étage
комедия, криминал 2026, Франция
Правда или ложь? 5.8
Правда или ложь? Una storia nera
триллер 2024, Италия
Согласие 6.6
Согласие Le consentement
биография, драма 2023, Бельгия / Франция
Кома 6.4
Кома Coma
драма, фэнтези, детектив 2022, Франция
Этот новый мир 5.3
Этот новый мир La croisade
комедия 2021, Франция
Смотреть трейлер
Честный человек 6.2
Честный человек L'Homme Fidèle
драма 2019, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Горизонты 6.6
Горизонты Le milieu de l'horizon
драма 2019, Швейцария / Бельгия
Идеальный дворец Фердинанда Шеваля 7.1
Идеальный дворец Фердинанда Шеваля L'incroyable histoire du facteur Cheval
драма, биография, исторический 2018, Бельгия / Франция
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