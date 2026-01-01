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Летиция Каста
Laetitia Casta
Связи Летиция Каста
Луи Гаррель
в браке с 2017 года
Киноафиша
Персоны
Летиция Каста
Летиция Каста
Laetitia Casta
Дата рождения
11 мая 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Понт-Одеме, Франция
Рост
170 см
Цвет глаз
голубой
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Летиция Каста
Родилась 11 мая 1978 года. Пон-Одмер, Нормандия, Франция.
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Связи Летиция Каста
в браке с 2017 года
Луи Гаррель
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