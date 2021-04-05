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Летиция Каста

Laetitia Casta
Летиция Каста
Летиция Каста Laetitia Casta
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Дата рождения
11 мая 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Личные связи
Луи Гаррель
Луи Гаррель
в браке с 2017 года
Биография Летиция Каста

Родилась 11 мая 1978 года. Пон-Одмер, Нормандия, Франция.

Фильмография Летиция Каста
Этот новый мир
Этот новый мир
комедия 2021, Франция
5.0
Честный человек
Честный человек
драма 2019, Франция
6.0
Горизонты
Горизонты
драма 2019, Швейцария / Бельгия
6.0
Идеальный дворец Фердинанда Шеваля
Идеальный дворец Фердинанда Шеваля
драма, биография, исторический 2018, Бельгия / Франция
7.0
Вот так подружка
Вот так подружка
комедия 2014, Италия
2.0
Красотки в Париже
Красотки в Париже
комедия 2013, Франция
6.0
Не входить, мы не одеты
Не входить, мы не одеты
комедия 2012, Франция
5.0
Порочная страсть
Порочная страсть
драма, триллер 2012, США
7.0
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Статьи о персоне
СМИ: 42-летняя Летиция Каста стала мамой в четвертый раз Звезда родила сына.
Написать
5 апреля 2021 09:28
СМИ: 42-летняя Летиция Каста станет мамой в четвертый раз Отцом ребенка, вероятнее всего, станет ее супруг, актер Луи Гаррель.
Написать
1 февраля 2021 16:38
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Связи
Луи Гаррель
Луи Гаррель Louis Garrel
в браке с 2017 года
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