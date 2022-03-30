Меню
Трейлеры
Этот новый мир. Дублированный трейлер
Этот новый мир. Дублированный трейлер
Дата публикации: 30 марта 2022
Этот новый мир
– Абель, Марианн и их 13-летний сын Жозеф живут вместе в Париже. Повседневную жизнь родителей переворачивает новость о том, что сын участвует в грандиозном тайном проекте по спасению планеты.
Развернуть
5.3
Этот новый мир
комедия, 2021, Франция
