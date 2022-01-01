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Жан-Пьер Лео – Фильмы

- Жан-Пьер Лео – «Мужское-женское»

Жан-Пьер Лео – Личная жизнь



Французский киноактер, двукратный лауреат премии «Сезар», обладатель премий BAFTA, ФИПРЕССИ и «Серебряного медведя» Жан Пьер Лео родился 28 мая 1944 года в Париже. Мать – Жаклин Пиёре – комедийная актриса, отец – Пьер Лео – сценарист. Родители Жана-Пьера работали в студии «Гомон Сосьете» в отделе комедийных фильмов. Мать часто брала сына с собой на площадку, чтобы познакомить его с кинокухней.

Пик карьеры артиста пришелся на период французской «новой волны» –1960-1970-ые годы. Жан-Пьер Лео известен по ролям в фильмах Франсуа Трюффо, Жана-Люка Годара, Бернардо Бертолуччи, Пьера Паоло Пазолини и Аки Каурисмяки.



Жан-Пьер Лео – Фильмы

Жан-Пьер Лео дебютировал в кино, снявшись в ленте «Ля Тур, берегись!» 1958 года. Следующая картина «Четыреста ударов» (1959) стала для юного актера судьбоносной. Мать Жаклин, узнав, что Франсуа Трюффо ищет мальчика на главную роль, познакомила сына с режиссером. В итоге четырнадцатилетний Жан-Пьер сыграл альтер-эго Трюффо, Антуана Дуанеля – хулигана и трудного подростка (от которого сам Жан-Пьер мало чем отличался). Премьера картины в Каннах стала настоящим триумфом: впоследствии лента номинировалась на «Оскар».

Жан-Пьер Лео снялся в следующих картинах Франсуа Трюффо линии Антуана Дуанеля: «Антуан и Колетт» (1962), «Украденные поцелуи» (1968), «Семейный очаг» (1970), «Сбежавшая любовь» (1979).

Важным в карьере актера стал бельгийский фильм польского режиссера Ежи Сколимовского «Старт» (Le depart), 1967 года. В комедии, получившей «Золотого медведя» 17-го Берлинского кинофестиваля, Жан-Пьер Лео сыграл молодого парикмахера Марка, бредящего автомобилями и ралли на гоночных авто.

Жан-Пьер Лео активно снимался у другого видного представителя «новой волны» Жана-Люка Годара. Это роли молодого человека в кинотеатре («Безумный Пьеро», 1965), служащего отеля в черно-белом фантастическом фильме «Альфавилль» (1965), студента Гийома в «Китаянке» (1967), человека в телефонной будке из сюрреалистичной черной комедии «Уик-энд» (1967), инспектора Неве в детективной картине «Детектив» (1984).

Жан-Пьер Лео также снялся в фильме-притче Пьера Паоло Пазолини «Свинарник» (1969).

В 1972 году Жан-Пьер Лео сыграл роль Тома в эротическо-философской мелодраме «Последнее танго в Париже» режиссера Бернардо Бертолуччи. Главные роли в картине сыграли Марлон Брандо и Мария Шнайдер.

Актер также снялся в фильмах финского режиссера Аки Каурисмяки: «Я нанял убийцу» (1990), «Жизнь богемы» (1992), «Гавр» (2011). Жан-Пьер Лео также снялся в фильме-притче Пьера Паоло Пазолини «Свинарник» (1969).



Жан-Пьер Лео – «Мужское-женское»

За роль Поля в фильме Жана-Люка Годара «Мужское-женское» Жан-Пьер Лео получил награду «Серебряный медведь» берлинского кинофестиваля 1966 года. В главных ролях также сыграли Шанталь Гойя и Марлен Жобер.

По сюжету молодой человек Поль, вернувшийся из армии, пытается устроиться в жизни. У него нет ни денег, ни жилья, он живет случайными подработками. Поль встречает девушку Мадлен, работающую в журнале мод, и завязывает с ней отношения. Благодаря знакомому Поль начинает работать в журнале. Мадлен пытается стать поп-звездой. Вскоре Поль начинает увлекаться политикой: он выступает против капитализма и войны во Вьетнаме. В конце фильма Поль погибает на стройке дома, где наконец приобрёл собственную квартиру, чтобы жить с Мадлен. Мадлен беременна, но не знает, оставит ли ребёнка.

Фильм состоит из диалогов героев, в которые вклиниваются гротескные сцены насилия и странно ведущих себя людей. Сцены общения перемежаются нарезкой кадров жизни Парижа, работы и отдыха героев, на которые накладываются монологи Поля и Мадлен.



Жан-Пьер Лео – Личная жизнь

Жан-Пьер Лео женат на актрисе Брижит Дювивье. Детей у супругов нет.