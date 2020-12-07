«Волк» — многосерийный российский детектив, повествующий о разведчике по имени Александр Волк. Долгие годы он провел в арабской тюрьме, однако благодаря помощи бывшегогенерала КГБ Гольцмана ему удается вернуться на родину. Впрочем, Гольцман помог Волку не просто так: он просит разведчика разобраться в загадочной гибели собственного сына Лени Гольцмана. Не теряя зря времени, Александр наводит справки. По ходу дела оказывается, что непосредственно перед смертью Леня расследовал гибель дочери советского посла Константина Уманского. Волку становится понятно, что Нину жестоко убили, а ее отец оказался замешан в грязных делах.