Российский комедийный сериал «Сальто-мортале» – это история о трех молодых парнях. У каждого из них свои недостатки: один любит аферы, второй не может пропустить мимо себя ни одной юбки, а третий слишком много ест. Ребята захотели откосить от армии и выбрали для этого весьма оригинальный способ – устроиться... в цирк. Сначала героям нелегко влиться в коллектив труппы. Да и закулисная жизнь оказывается не такой притягательной, какой кажется с афиш. Но вскоре друзья освоились и даже нашли применение своим «талантам».