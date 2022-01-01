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Киноафиша Сериалы Сальто-мортале
Сальто-мортале (2021 - …) Сальто-мортале
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал СТС
О чем сериал

Российский комедийный сериал «Сальто-мортале» – это история о трех молодых парнях. У каждого из них свои недостатки: один любит аферы, второй не может пропустить мимо себя ни одной юбки, а третий слишком много ест. Ребята захотели откосить от армии и выбрали для этого весьма оригинальный способ – устроиться... в цирк. Сначала героям нелегко влиться в коллектив труппы. Да и закулисная жизнь оказывается не такой притягательной, какой кажется с афиш. Но вскоре друзья освоились и даже нашли применение своим «талантам».

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Виталий Хаев
Виталий Хаев
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Николай Добрынин
Николай Добрынин
Владимир Симонов
Владимир Симонов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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