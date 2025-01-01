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Киноафиша Сериалы Крепостные

Крепостные ( - …)

Krepostnye 18+
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон

О чем сериал

Действие комедийного сериала «Крепостные» разворачивается в русской глубинке в 1822 году. В одном отдаленном уезде стоит усадьба, принадлежащая богатому барину. У него есть несколько десятков душ крепостных, которые недовольны своей печальной судьбой, но не осмеливаются возразить. Все меняется, когда барин неожиданно погибает. По закону теперь они свободны, но вот беда: бывший хозяин помер не своей смертью, а в результате нелепейшей череды обстоятельств. Крестьяне решают, что лучше от греха подальше затеряться в лесах…

В ролях
В ролях
Виталий Хаев
Виталий Хаев
Настасья Самбурская
Настасья Самбурская
Светлана Пермякова
Светлана Пермякова
Сергей Епишев
Сергей Епишев
Алексей Розин
Алексей Розин
Екатерина Стулова
Екатерина Стулова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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