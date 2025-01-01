Действие комедийного сериала «Крепостные» разворачивается в русской глубинке в 1822 году. В одном отдаленном уезде стоит усадьба, принадлежащая богатому барину. У него есть несколько десятков душ крепостных, которые недовольны своей печальной судьбой, но не осмеливаются возразить. Все меняется, когда барин неожиданно погибает. По закону теперь они свободны, но вот беда: бывший хозяин помер не своей смертью, а в результате нелепейшей череды обстоятельств. Крестьяне решают, что лучше от греха подальше затеряться в лесах…