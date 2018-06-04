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Киноафиша Сериалы Так не бывает

Так не бывает (2018 - 2018)

Так не бывает 16+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут
О чем сериал

В центре событий оказываются возлюбленные Илья и Маша. Они решили познакомить своих родителей, но сделали это прямо во время празднования своей свадьбы. Однако те не сумели найти общий язык. Особенно не сложились отношения между папой невесты Романом Петровичем и родительницей жениха Дарьей Олеговной. Однако спустя год ситуация изменилась самым неожиданным образом. Между Романом Петровичем и Дарьей Олеговной начались романтические отношения. Проблема заключается лишь в том, что Роман Петрович состоит в браке…

В ролях
В ролях
Сергей Чирков
Сергей Чирков
Виталий Хаев
Виталий Хаев
Иван Макаревич
Иван Макаревич
Людмила Чурсина
Людмила Чурсина
Алексей Колубков
Алексей Колубков
Вера Воронкова
Вера Воронкова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Так не бывает - Сезон 1 Сезон 1
2018, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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