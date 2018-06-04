В центре событий оказываются возлюбленные Илья и Маша. Они решили познакомить своих родителей, но сделали это прямо во время празднования своей свадьбы. Однако те не сумели найти общий язык. Особенно не сложились отношения между папой невесты Романом Петровичем и родительницей жениха Дарьей Олеговной. Однако спустя год ситуация изменилась самым неожиданным образом. Между Романом Петровичем и Дарьей Олеговной начались романтические отношения. Проблема заключается лишь в том, что Роман Петрович состоит в браке…