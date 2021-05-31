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Киноафиша Сериалы Ле.ген.да
Ле.ген.да (2021 - …) Ле.ген.да 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность 6 часов 40 минут
О чем сериал

«Ле.Ген.Да» — новый российский сериал, снятый в жанре спортивной комедии. Главного героя — мегауспешного борца, известного всей стране под псевдонимом Легенда, — ловят на употреблении запрещенных препаратов прямо перед подписанием ответственного контракта. Ввиду собственного нарциссизма и полного отсутствия эмпатии, парень не сразу замечает, как от него отворачиваются самые близкие люди. В результате Легенда становится обычным человеком, карьера которого стремительно рушится. Впрочем, главный герой не отчаивается — он готов и дальше идти вперед и бороться за свою главную мечту.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Виталий Хаев
Виталий Хаев
Ростислав Бершауэр
Ростислав Бершауэр
Светлана Камынина
Светлана Камынина
Роман Курцын
Роман Курцын Леонид Геннадьевич Давыдов, Легенда
Степан Девонин
Степан Девонин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ле.ген.да - Сезон 1 Сезон 1
2021, 16 эпизодов
 
Новости о сериале
5 «легендарных» фильмов по мнению Романа Курцына
5 «легендарных» фильмов по мнению Романа Курцына
Кадры из сериала
Интересные факты

Над пилотом многосерийного проекта «Ле.Ген.Да» совместно работали Александр Белов, сценарист сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», и исполнительный продюсер Константин Майер, принимавший участие в создании сериалов «Физрук», «Толя Робот», а также картины «Я худею».

Актер Роман Курцын, сыгравший роль центрального персонажа Леонида Давыдова, считает свое участие в сериале большой творческой удачей. Во время съемок он смог в полной мере продемонстрировать прекрасную физическую форму, поскольку его герой чаще всего появляется в кадре полуобнаженным. Молодой актер не прибегал к помощи дублеров и все трюки выполнял самостоятельно. У Курцына есть навыки в спортивной борьбе.

Своеобразное написание «Ле.Ген.Да» в названии подразумевает аббревиатуру, в которой зашифрованы имя, отчество и фамилия героя: Леонид Геннадьевич Давыдов.

В сериале неоднократно можно встретить оммаж – отсылку к боевикам, которые пользовались большой популярностью в 90-е. Растяжка персонажа точь-в-точь повторяет горизонтальный шпагат Ван Дамма, а подопечные Леонида носят мешки со строительными материалами так же, как герой ленты «Кикбоксер».

Размышления, которым предается главный герой Леня, визуально представлены при помощи компьютерной графики. Это делает картинку на экране похожей на видеоигру, а сам сериал в этот момент напоминает фильмы, созданные по комиксам, и видеоигровые файтинги.

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