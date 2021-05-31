Интересные факты

Над пилотом многосерийного проекта «Ле.Ген.Да» совместно работали Александр Белов, сценарист сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», и исполнительный продюсер Константин Майер, принимавший участие в создании сериалов «Физрук», «Толя Робот», а также картины «Я худею».

Актер Роман Курцын, сыгравший роль центрального персонажа Леонида Давыдова, считает свое участие в сериале большой творческой удачей. Во время съемок он смог в полной мере продемонстрировать прекрасную физическую форму, поскольку его герой чаще всего появляется в кадре полуобнаженным. Молодой актер не прибегал к помощи дублеров и все трюки выполнял самостоятельно. У Курцына есть навыки в спортивной борьбе.

Своеобразное написание «Ле.Ген.Да» в названии подразумевает аббревиатуру, в которой зашифрованы имя, отчество и фамилия героя: Леонид Геннадьевич Давыдов.

В сериале неоднократно можно встретить оммаж – отсылку к боевикам, которые пользовались большой популярностью в 90-е. Растяжка персонажа точь-в-точь повторяет горизонтальный шпагат Ван Дамма, а подопечные Леонида носят мешки со строительными материалами так же, как герой ленты «Кикбоксер».

Размышления, которым предается главный герой Леня, визуально представлены при помощи компьютерной графики. Это делает картинку на экране похожей на видеоигру, а сам сериал в этот момент напоминает фильмы, созданные по комиксам, и видеоигровые файтинги.