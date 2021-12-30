«Снегурочка против всех»: Рецензия Киноафиши

Раз в году жители планеты Земля собираются в атмосфере тепла и гармонии у новогодней елки, чтобы проводить старый год и встретить новый. Неотъемлемым атрибутом этого праздника становится визит Деда Мороза и Снегурочки. Но страшная тайна заключается в том, что Снегурочка на самом деле — не внучка Деда Мороза, а обычный человек, пораженный заклятием перевоплощения.

Каждый год Дед Мороз (Виталий Хаев) выбирает наиболее провинившегося человека, который плохо себя вел, и обрекает его на ночь в облике его «внучки». Пол не важен, устремления тоже; если отработает «Снегурочка» хорошо, то получит свой настоящий облик обратно, а заодно и подарок от взбалмошного старика. Во вселенной фильма «Снегурочка против всех» жертвой Деда Мороза становится… Евгений Васин (Павел Воля), директор крупной фирмы в сфере недвижимости.

Евгений действительно более чем подходит на эту «роль». Черствый и циничный хам, который не любит, кажется, никого, кроме себя. Подчиненные вечно терпят от него упреки и даже физические увечья — в одной из первых сцен в лоб Сергею Алексеевичу (Оскар Кучера), сотруднику, который не выполнил годовой план на целых 7%, прилетает здоровенный теннисный мяч. Скверный характер и зашкаливающее чувство собственного достоинства делают из Евгения наилучшую «внучку Деда Мороза».

Снегурочка против всех

«Снегурочка против всех» — новый проект компании Legio Felix Ильи Куликова, которая в этом году отличилась сразу на нескольких «фронтах». Для отечественных онлайн-кинотеатров и телеканалов креативный гений Куликова и его команды поставляет сериалы всех мастей («Фемида видит», «Регби», «Подслушано», «Аль-капотня»). В то же время в широкий кинотеатральный прокат выходят ироничные комедии, построенные на фундаменте мировой литературы («Дракулов») или языческого фольклора — как, собственно, «Снегурочка против всех».

Для режиссера Полины Ануфриевой это дебют в большом кино. Как и в других проектах Legio Felix, в фильме чувствуется влияние генерального продюсера Ильи Куликова. Поэтому, скорее всего, стоит считать «Снегурочку против всех» по большей части продюсерским кино; юмористический почерк Куликова за годы знакомства с его творениями ни с чем не спутать. Только в фильмах и сериалах Legio Felix, если говорить про российский сегмент, могут в первые 20 минут выложить на стол все козыри — шутки о трансгендерах.

Да, в этой новогодней и «легкой» комедии одной из основных тем повествования становится, как ни странно, половая идентификация. На ней, например, завязан «юмористический» харассмент — во время первой поездки с Дедом Морозом в образе Снегурочки в мужской фитнес-центр до «Евгения» недвусмысленно домогается его коллега Алексей (Павел Ворожцов). Сообразив, что на причинном месте у Снегурочки вовсе не то, что вроде бы должно быть у «обычной женщины», тот в страхе убегает. Такую репрезентацию трансфобии в российском кино еще поискать — Куликов работает не так тонко, как Меркулова и Чупов в «Человеке, который удивил всех», но и не так топорно, как, например, во франшизе «Бабушка легкого поведения».

Снегурочка против всех

Каждая новая поездка Деда Мороза и Снегурочки – будто путешествие по кругам кармы. Все то, до чего довел своих коллег и собственную жизнь Евгений, в разных формах и реакциях возвращается ему обратно. Назидательный уклон картины начинает перевешивать юмористический уже во второй поездке, когда «Евгений» в обличии Снегурочки оказывается в доме своих родителей. «Нам ничего не нужно, лишь бы Женя на Новый год заехал», сетуют они, переживая, что не видят сына уже несколько лет. Так Куликов, судя по всему, хочет показать, что жестокосердный характер главного героя появился не с пустого места, а вследствие того, что Евгений оторвался от своих корней, позабыл место и людей, которые дали ему жизнь.

Есть в мире «Снегурочки против всех» и более низменный юмор, завязанный на противопоставлении добра и зла. Например, когда машину с Дедом Морозом за рулем останавливает сотрудник ДПС, водитель вешает «Евгению» лапшу на уши о том, что ДПСник – на самом деле Дьявол. И эта вражда будет вечной — каждый Новый год хозяин ада поднимается на Землю, чтобы помешать старику раздавать подарки. Через минуту несчастный правоохранитель окажется на земле, а на лице у него окажутся человеческие испражнения — Куликов будто хочет напомнить о качестве юмора в российских комедиях, чтобы никто об этом не забыл.

«Снегурочка против всех», конечно, современная сказка, поэтому, как и в любой сказочной истории, зрители станут свидетелями новогоднего чуда. В данном случае, буквального превращения негодяя и циника Евгения в доброжелательного человека, который отодвигает личные интересы и стремления на дальний план. Несмотря на типовые проблемы, свойственные многим российским фильмам, «Снегурочка против всех» — легкая предновогодняя комедия с воспитательным уклоном и реабилитацией рождественских чудес. Условности здесь, конечно, имеют место быть, как и в любой сказочной истории. Хотя некоторые шутки Куликов мог бы и вырезать ради приличия — чего только стоит избитый стеб о транс-людях в Таиланде, что «не мужик и не баба».