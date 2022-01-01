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Валентина Владимирова
Валентина Владимирова
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Валентина Владимирова
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Дата рождения
22 ноября 1927
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
23 марта 1994
Карьера
Актриса
Биография Валентины Владимировой
Родилась 22 ноября 1927 года. Васильевка, Одесская область, СССР (Украина).
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Фильмография Валентины Владимировой
Молодая жена
мелодрама
1978, СССР
7.0
Белый Бим - Черное ухо
драма
1977, СССР
8.0
Шаг навстречу
драма, комедия, семейный
1975, Россия
6.0
Северный вариант
мелодрама, драма
1974, СССР
6.0
Салют, Мария!
драма
1970, СССР
7.0
Виринея
драма
1968, СССР
7.0
Не забудь... станция Луговая
драма, мелодрама
1966, СССР
7.0
Звонят, откройте дверь
семейный, приключения
1965, СССР
7.0
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