Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марти Великолепный»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Марк Руффало
Награды
Награды и номинации Марка Руффало
Mark Ruffalo
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Марка Руффало
Оскар 2024
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 2016
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 2015
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 2011
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2021
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Television Movie
Победитель
Outstanding Television Movie
Победитель
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA 2016
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2015
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2011
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2013
Лучший бой
Победитель
Лучший бой
Победитель
Лучший герой
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2018
Лучший бой
Номинант
MTV Movie Awards 2016
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005
Best Musical Performance
Номинант
Best Musical Performance
Номинант
Сандэнс 2010
Драматичный
Победитель
Драматургия
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Опять «Ментовские войны»?! Зрители НТВ в ярости — требуют наконец-то показать обещанные новинки: «Тоннель» и еще два сериала
«Я видел невероятное количество сериалов и фильмов», но только этот проект посмотрел дважды: звезда YouTube MrBeast назвал лучшие аниме
Этот фильм мы взахлеб смотрели в 2018 году, но внезапно он снова рвет топы Netflix: зрители уже потратили на него 8 000 000 часов
Говорят, Кремль — ненастоящий: а вы знали, что замок из «Ивана Васильевича» построили уже после смерти Грозного?
Святой Грааль NASA — 7 Sci-Fi рекомендованных к просмотру: от копеечной антиутопии до дорогущего боевика Спилберга
5 фильмов, которые взбодрят получше любого энергетика: как прийти в себя после новогодних каникул и не сойти с ума
«Невозможно смотреть»: глянул с друзьями «Первый отдел» на каникулах – нашел сразу 3 серьезных проблемы у лучшего детектива НТВ
Недооцененный шедевр Кэмерона смотрят в 4К: фильм, без которого не было бы «Аватара» и «Титаника» — но он собрал в 30 раз меньше в прокате
Наш ответ «Ганнибалу»: российский сериал про маньяка назвали лучшим из криминальных за последнее время — и это не «Фишер»
Marvel и рядом не стояли: этот фильм из России беспощадно громит мировые блокбастеры — «Мстители: Финал» и «Аватар» уже проиграли
«Кошмары наяву»: американцам впервые показали советских «10 негритят» – реакция иностранцев вас удивит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667