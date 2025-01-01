Меню
Киноафиша
Персоны
Энтони Хопкинс
Награды
Награды и номинации Энтони Хопкинса
Anthony Hopkins
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Энтони Хопкинса
Оскар 2021
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 1992
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 2020
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1998
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1996
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1994
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2006
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 2021
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2020
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 1998
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1994
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1989
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1979
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Lead Actor in a Drama or Comedy Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Narrator
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Academy Fellowship
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1973
Best Actor
Победитель
BAFTA 2020
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1971
Best Actor
Номинант
Best Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1969
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2018
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 1981
Худшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2020
Актерская премия Tribute
Победитель
ММКФ 1987
Лучший актер
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
