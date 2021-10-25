Неисправимый Рон
– У любого ребенка должен быть друг. Настоящий, а не какой-то там домашний питомец. Таким лучшим другом может стать прекрасный робот, умеющий двигаться, говорить, но главное – подключенный к интернету, и помогающий своему хозяину делать публикации в соцсетях и узнавать о всех последних тенденциях, поддерживать связь с одноклассниками и быть в курсе событий. Такие есть у всех школьников, кроме стеснительного Барни, который из-за этого чувствует себя чужим среди своих сверстников – до тех пор, пока не получает на день рождения долгожданный подарок. Но робот по имени Рон оказался бракованным, и его юный хозяин решает самостоятельно научить его всему, что знает сам... Новый фильм «Неисправимый Рон» расскажет историю о настоящей и искренней дружбе в цифровую эпоху.
