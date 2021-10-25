Меню
Неисправимый Рон - второй дублированный трейлер
Неисправимый Рон. Второй дублированный трейлер

Неисправимый Рон. Второй дублированный трейлер

Дата публикации: 10 сентября 2021
Неисправимый Рон – У любого ребенка должен быть друг. Настоящий, а не какой-то там домашний питомец. Таким лучшим другом может стать прекрасный робот, умеющий двигаться, говорить, но главное – подключенный к интернету, и помогающий своему хозяину делать публикации в соцсетях и узнавать о всех последних тенденциях, поддерживать связь с одноклассниками и быть в курсе событий. Такие есть у всех школьников, кроме стеснительного Барни, который из-за этого чувствует себя чужим среди своих сверстников – до тех пор, пока не получает на день рождения долгожданный подарок. Но робот по имени Рон оказался бракованным, и его юный хозяин решает самостоятельно научить его всему, что знает сам... Новый фильм «Неисправимый Рон» расскажет историю о настоящей и искренней дружбе в цифровую эпоху.
Станислав Ян 25 октября 2021, 11:16
Оценка
Добрый и очень смешной мультфильм. По состоянию очень напомнил "Валли". В зале все смеялись.
25 октября 2021, 11:16 Ответить
Елена Барышникова 25 октября 2021, 14:29
Оценка
😀
25 октября 2021, 14:29 Ответить
Елена Стерликова 26 октября 2021, 10:25
Оценка
Прекрасный мультик. Посмеялись от души. Кто ещё не смотрел, сходите, непожалеете!
26 октября 2021, 10:25 Ответить
je7t9 26 октября 2021, 20:56
Оценка
Могу пойти если выздоровлю
26 октября 2021, 20:56 Ответить
User 11 ноября 2021, 20:35
Оценка
Понравился, много шуток, есть и доброта.
11 ноября 2021, 20:35 Ответить
12 ноября 2021, 14:26
Понравился
12 ноября 2021, 14:26 Ответить
7.4 Неисправимый Рон
Неисправимый Рон анимация, 2021, США
