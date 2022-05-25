Закусочная Боба, 2022

Фильм «Закусочная Боба» снят на основе одноименного комедийного телесериала. Сериал получал премию «Эмми» как выдающийся анимационный сериал в 2014 и 2017 годах.

Создатель сериала Лорен Бушар сказал, что фильм уберет недостатки, которые раздражали фанатов шоу, и что полнометражная картина должна понравиться новой аудитории.

Фильм является музыкальной комедией.

На Comic-Con в Сан-Диего Лорен Бушар упомянул, что Луиза снова окажется в своем фантастическом мире.

Часть работы над проектом велась удаленно из-за пандемии COVID-19.

Первоначально фильм планировали выпустить в кинотеатрах летом 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса премьера была отложена на 2021 год.

Это первый анимационный фильм, основанный на ситкоме компании FOX после фильма «Симпсоны в кино».

Фандом сериала предлагал сделать фильм о том, как открывался ресторан Боба.

Это первый фильм 20th Century Studios, над которым поработает композитор Рэнди Ньюман. Ранее с этой студией сотрудничали младшие братья Ньюмана – Дэвид Ньюман и Томас Ньюман.

Рэнди Ньюман не в первый раз напишет музыку к анимационному фильму. Ранее он работал над картинами «История игрушек», «Джеймс и гигантский персик», «Коты не танцуют», «Корпорация монстров», «Принцесса и лягушка» и другими.

Роли озвучили такие актеры, как Кристен Шаал, Х. Джон Бенжамин, Джон Робертс, Дэн Минтц, Юджин Мирман и Ларри Мерфи.

Это уже седьмой анимационный фильм, который озвучила актриса Кристен Шаал. Ее голос также можно услышать в картинах «Шрек навсегда» «История игрушек 3», «Гадкий я 2».