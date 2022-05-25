Закусочная Боба, 2022

Полнометражный художественный фильм основан на популярном одноименном сериале, который рассказывает о повседневной жизни, романтических историях и злоключениях семьи Белчер, а также их друзей, соседей, врагов и соперников. Главный герой Боб Белчер живет в приморском городке и управляет собственным рестораном, где можно поесть гамбургеры. Ему помогают его вечно оптимистичная и немного истеричная жена Линда и их трое абсолютно разных детей: застенчивая Тина, тупица Джин и не по годам развитая Луиза. Впрочем, дети в основном только мешают развитию семейного бизнеса.
Музыкальная комедия проиллюстрирует историю веселой семейки и предысторию самого персонажа Боба. Бизнесу главного героя снова грозит опасность: у него появляется потенциальный конкурент в лице некого Джимми Престо, который открыл пиццерию совсем недалеко от закусочной Боба. Он может забрать у персонажа всех клиентов, что плохо отразится на доходе семьи Белчеров. Хозяин заведения в бешенстве и начинает придумывать самые различные способы, чтобы оставаться лучшим в своем деле. Кажется, он готов на все ради того, чтобы удержать любимый бизнес на плаву и сохранить свое лицо. Однако любому человеку в такой ситуации необходимы верные союзники и поддержка. Но Боб и представить себе не мог, что его дети, которые обычно могли только мешать ему работать, способны на этот раз помочь своему отцу. Непутевые ребята готовы поиграть на нервах соперника своего папы-бизнесмена. Оказалось, что трудности и неудачи могут лишь объединить огромную семью.
Фильм «Закусочная Боба» снят на основе одноименного комедийного телесериала. Сериал получал премию «Эмми» как выдающийся анимационный сериал в 2014 и 2017 годах.
Создатель сериала Лорен Бушар сказал, что фильм уберет недостатки, которые раздражали фанатов шоу, и что полнометражная картина должна понравиться новой аудитории.
Фильм является музыкальной комедией.
На Comic-Con в Сан-Диего Лорен Бушар упомянул, что Луиза снова окажется в своем фантастическом мире.
Часть работы над проектом велась удаленно из-за пандемии COVID-19.
Первоначально фильм планировали выпустить в кинотеатрах летом 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса премьера была отложена на 2021 год.
Это первый анимационный фильм, основанный на ситкоме компании FOX после фильма «Симпсоны в кино».
Фандом сериала предлагал сделать фильм о том, как открывался ресторан Боба.
Это первый фильм 20th Century Studios, над которым поработает композитор Рэнди Ньюман. Ранее с этой студией сотрудничали младшие братья Ньюмана – Дэвид Ньюман и Томас Ньюман.
Рэнди Ньюман не в первый раз напишет музыку к анимационному фильму. Ранее он работал над картинами «История игрушек», «Джеймс и гигантский персик», «Коты не танцуют», «Корпорация монстров», «Принцесса и лягушка» и другими.
Роли озвучили такие актеры, как Кристен Шаал, Х. Джон Бенжамин, Джон Робертс, Дэн Минтц, Юджин Мирман и Ларри Мерфи.
Это уже седьмой анимационный фильм, который озвучила актриса Кристен Шаал. Ее голос также можно услышать в картинах «Шрек навсегда» «История игрушек 3», «Гадкий я 2».
Ничто так не объединяет семью как мелкие неудачи. У скромной закусочной Боба появились новые конкуренты, и теперь хозяину заведения приходится буквально из кожи вон лезть, чтобы удержаться на плаву. Неожиданным подспорьем для Боба могут оказаться собственные непутевые отпрыски, способные как следует попортить нервы Джимми Престо, мозолящему глаза своей пиццерией напротив.